Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi isimli Türk vatandaşı kadının İsrail tarafından öldürüldüğü iddialarıyla ilgili olarak bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, açıklamasında "Ayşenur Ezgi’nin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

Eygi'nin hayatı ve ölümü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılanlara İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı bildirildi. Saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk asıllı ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.



Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu. Eygi, Faz’a kampanyasının üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu yapının, askeri operasyonlara ve yerleşimci saldırılarına karşı Filistinli çiftçileri destekliyor.