Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin, Atilla Baltaş'ın şikâyeti üzerine Seçil Erzan hakkında yeni dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde biri tutuklu sekiz sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesi talebiyle yeni bir iddianame hazırladı.

Seçil Erzan'ın "şüpheli", Atilla Baltaş'ın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Erzan'ın, Baltaş'ı banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek fona para yatırmaya ikna ettiği ve Baltaş'tan 3 milyon dolar aldığı kaydedildi.

Seçil Erzan, iddianamede yer verilen savcılık ifadesine göre, Atilla Baltaş'ın kendisine verdiği paradan çok fazlasını faizle geri aldığını söyledi.

Baltaş'tan aldığı paraların fon adı altında olmadığını savunan Erzan, "Tam olarak Atilla Baltaş'tan faiziyle para satın aldım. Çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Fakat Baltaş bana verdiği parayı yüzde 50 faiziyle geri almıştır, beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Baltaş'a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Erzan, topladığı paralarla Baltaş'ın kendisini yurt dışına kaçırmak istediğini iddia etti.

Erzan ile Baltaş'ın mesajlarına da yer verilen iddianamede, Baltaş'ın Erzan'a, "Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım", "Benim saf ve temiz sevgimi kullandın, yazıklar olsun", "Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim", "Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun" şeklinde mesajlar gönderdiği belirtildi.

Beş ayrı dava görülüyor

İddianamede Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, bu davayı ana dava dosyasıyla birleştirmedi.

Seçil Erzan'ın yeni açılan davada yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak. Aynı gün Erzan hakkında daha önce açılmış üç ayrı davanın duruşması da yapılacak.

Erzan'ın ayrı ayrı yargılandığı davaların birinde Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı "müşteki", Nur Erkasap "müşteki-sanık" olarak yer alıyor.

Bir diğer davada Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani "müşteki-sanık", bir başka davada ise Merve Yılmaz ve Tanın Yılmaz "müşteki" olarak gösteriliyor.

Bu davalar dışında Seçil Erzan'ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı biri tutuklu sekiz sanıklı ana dava da aynı mahkemede görülüyor. Ana davada ise Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 26 müşteki bulunuyor.