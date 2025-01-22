Antalya Kaş ilçesinde saat 22.59’da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaş'ta saat 22.59’da 3,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Yerin beş kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2025
PALAMUT-KAS (ANTALYA) https://t.co/nMzItWyjGr
22.01.2025, 22:59:20 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi