Antalya Kaş ilçesinde saat 22.59’da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi​ Kandilli Rasathanesi​ ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaş'ta saat 22.59’da 3,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Yerin beş kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.