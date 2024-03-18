Strep A olarak da bilinen hastalığın boğaz ağrısı gibi belirtileri olduğu ve birçok insanın bu hastalığa yakalandığını bilmeden yaşamlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Yaşlılar risk altında

Yaşlıların çok daha büyük bir risk altında olduğu aktarılan hastalığın 50 yaş altı hastalarda da ölümcül olabildiği görülüyor. 2023’te 50 yaş altında hastalanan 65 kişiden 21’i hayatını kaybetti.

Ölüm oranı yüzde 30

Hastalığın ölüm oranının yüzde 30 olduğu belirtilirken bazı Japon bilim insanları Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasının vakaların artmasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar uyardı: Hijyen ve sosyal mesafe önemli

Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Profesör Ken Kikuchi, “Hastalığı ağır geçiren hasta sayısındaki dramatik artış çok endişe yaratıyor” dedi.

Japonya Sağlık Bakanlığı da corona virüsü salgını döneminde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerektiğini vurguladı. Japonya’nın sağlık bakanı Keizo Takemi, “İnsanların ellerini temiz tutması ve öksürürken ağızlarını kapatmaları gibi önlemleri almasını istiyoruz” dedi.