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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu Akın Kıvanç Sk. 7378. Sk. 7377. Sk. 7376. Sk. 7375. Sk. 7374/2. Sk. 7374/1. Sk. 7374. Sk. 7373. Sk. 7372. Sk. 7371/6. Sk. 7371/5. Sk. 7371/4. Sk. 7371/3. Sk. 7371/2. Sk. 7371/10. Sk. 7370/9. Sk. 7370. Sk. 7369/2. Sk. 7369/1. Sk. 7368/5. Sk. 7368/2. Sk. 7367. Sk. 7366. Sk. 7365/1 7365. Sk. 7360/3. Sk. 7360/2. Sk. 7360/1. Sk. 7360. Sk. 7334/3. Sk. 7334/2. Sk. 7334/1. Sk. 7334. Sk. )

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( 7334. Sk. 7334/1. Sk. 7334/2. Sk. 7334/3. Sk. 7360. Sk. 7360/1. Sk. 7360/2. Sk. 7360/3. Sk. 7365. Sk. 7365/1 7366. Sk. 7367. Sk. 7368/2. Sk. 7368/5. Sk. 7369/1. Sk. 7369/2. Sk. 7370. Sk. 7370/9. Sk. 7371/10. Sk. 7371/2. Sk. 7371/3. Sk. 7371/4. Sk. 7371/5. Sk. 7371/6. Sk. 7372. Sk. 7373. Sk. 7374. Sk. 7374/1. Sk. 7374/2. Sk. 7375. Sk. 7376. Sk. 7377. Sk. 7378. Sk. Akın Kıvanç Sk. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu )

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de binlerce haneye elektrik ulaştıran Gediz Elektrik 19 Mart Salı günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da elektrik kesintisi olacak. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler... İzmir güncel kesintiler...