İzmir'de binlerce haneye elektrik ulaştıran Gediz Elektrik 19 Mart Salı günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da elektrik kesintisi olacak. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak yerler... İzmir güncel kesintiler...
Bayındır'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Sadıkpaşa ( SOKULLU Hacı Sinan Cd. Doğan Sk. BAHADIR ALBAY ALPAT HELVACIOĞLU MENEKŞE ORHAN GAZİ Ulubatlı Hasan Cd. Ziya Paşa Cd. ŞEHİT CEVDET AYGÜN Şehitler Şehitler Cd. )
Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Körfez ( 7356/4. Sk. 7368/5. Sk. 7374/7. Sk. 7375. Sk. 7377. Sk. 7379/5. Sk. 7379/8. Sk. 7430. Sk. )
Emek ( 7293/1 7293 7221 7293/2 SK. 1660. Sk. 1844/2. Sk. 1844/3. Sk. 1844/4. Sk. 1844/5. Sk. 7002. Sk. 7009. Sk. 7014. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7236/1 7061. Sk. 7065. Sk. 7080. Sk. 7080/1. Sk. 7200. Sk. 7200/1. Sk. 7201. Sk. 7202. Sk. 7202/1. Sk. 7203. Sk. 7203/1. Sk. 7204. Sk. 7205. Sk. 7206. Sk. 7207. Sk. 7207/1. Sk. 7208. Sk. 7209. Sk. 7210. Sk. 7211. Sk. 7212. Sk. 7212/1. Sk. 7213/1. Sk. 7214. Sk. 7215. Sk. 7216. Sk. 7217. Sk. 7218. Sk. 7219. Sk. 7220. Sk. 7221. Sk. 7222. Sk. 7223. Sk. 7223/1. Sk. 7224. Sk. 7225. Sk. 7226. Sk. 7226/1. Sk. 7226/2. Sk. 7227. Sk. 7227/1. Sk. 7227/2. Sk. 7227/3. Sk. 7229. Sk. 7230. Sk. 7230/1. Sk. 7231. Sk. 7232. Sk. 7232/1. Sk. 7233. Sk. 7234. Sk. 7236. Sk. 7236/2. Sk. 7236/3. Sk. 7237. Sk. 7238. Sk. 7238/1. Sk. 7239. Sk. 7239/1. Sk. 7239/2. Sk. 7240. Sk. 7240/1. Sk. 7241. Sk. 7241/1. Sk. 7241/2. Sk. 7242. Sk. 7243. Sk. 7243/1. Sk. 7244. Sk. 7245. Sk. 7246. Sk. 7247. Sk. 7247/1. Sk. 7248. Sk. 7248/1. Sk. 7249. Sk. 7256. Sk. 7257. Sk. 7257/1. Sk. 7258. Sk. 7258/1. Sk. 7263. Sk. 7281. Sk. 7283. Sk. 7290. Sk. 7290/1. Sk. 7290/2. Sk. 7290/4. Sk. 7290/5. Sk. 7290/6. Sk. 7290/7. Sk. 7290/8. Sk. 7291. Sk. 7292. Sk. 7292/1. Sk. 7292/2. Sk. 7294. Sk. 7294/1. Sk. 7228. Sk. 7295. Sk. 7296. Sk. 7297. Sk. 7297/1. Sk. Anadolu Cd. Barış Barış Cd. Barış Sk. Kubilay Şehit Asttğm. Mesut Uzlu Sk. )
Org. Nafiz Gürman ( 7099. Sk. 7097. Sk. 7098. Sk. 7099/1. Sk. 7100. Sk. 7102. Sk. 7103. Sk. 7104. Sk. 7105. Sk. 7111/2. Sk. 7113. Sk. 7115. Sk. 7115/1 7119. Sk. 7151. Sk. 7151/1. Sk. 7153. Sk. 7154. Sk. 7155/2. Sk. 7156. Sk. 7158. Sk. 7159. Sk. 7161. Sk. 7162. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7165/1. Sk. 7165/2. Sk. 7165/3. Sk. 7166. Sk. 7166/1. Sk. 7166/2. Sk. 7167. Sk. 7168. Sk. 7169. Sk. 7170. Sk. 7171. Sk. 7171/1. Sk. 7171/2. Sk. 7171/3. Sk. 7171/4. Sk. 7172. Sk. 7173. Sk. 7355. Sk. Kubilay Cd. S. Abdullah Eymur Sk. Şehit Abdullah Eymur Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu Şehit Orhan Bozkurt Sk. 1660. Sk. 7020/1. Sk. 7020/2. Sk. 7059/1. Sk. 7059/2. Sk. 7061. Sk. 7086. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7092. Sk. 7093. Sk. 7094. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7096/1. Sk. )
Postacılar ( 7619 6067/1 7613/1 7614 7620/1 1844/16 1844/10. Sk. 1844/7. Sk. 1844/9. Sk. 1847/28. Sk. 6067/2. Sk. 6067/3. Sk. 6067/4. Sk. 6067/5. Sk. 7465. Sk. 7467. Sk. 7467/1. Sk. 7467/2. Sk. 7468. Sk. 7469. Sk. 7470. Sk. 7471. Sk. 7472. Sk. 7473. Sk. 7474. Sk. 7475. Sk. 7476. Sk. 7476/1. Sk. 7478. Sk. 7599. Sk. 7599/2. Sk. 7599/3. Sk. 7599/4. Sk. 7599/5. Sk. 7600. Sk. 7600/1. Sk. 7600/5. Sk. 7610. Sk. 7610/1. Sk. 7610/2. Sk. 7612. Sk. 7613. Sk. 7615. Sk. 7616. Sk. 7617. Sk. 7618. Sk. 7620. Sk. 7620/1. Sk. 7621. Sk. 7622. Sk. 7623. Sk. 7624. Sk. 7625. Sk. 7626. Sk. 7651. Sk. 7651/1. Sk. 7651/2. Sk. 7651/3. Sk. 7651/5. Sk. 7651/6. Sk. 7651/7. Sk. 7652. Sk. 7653. Sk. 7654. Sk. 7654/1. Sk. 7654/2. Sk. 7656. Sk. 7657. Sk. 7665. Sk. 7667. Sk. Girne Girne Blv. Karşıyaka Girişi-K14 Park İçi Yolu Çınar Park İçi Yolu Şehit Abdurrahman Koçak Parkı 7368/5. Sk. )
Soğukkuyu ( 1844/10. Sk. 1844/11. Sk. 1844/13. Sk. 1844/14. Sk. 1844/18. Sk. 1844/7. Sk. 1844/8. Sk. 1847/10. Sk. 1847/13. Sk. 1847/14. Sk. 1847/15. Sk. 1847/16. Sk. 1847/17. Sk. 1847/18. Sk. 1847/21. Sk. 1847/22 1847/24. Sk. 1847/25. Sk. 1847/26. Sk. 1847/27. Sk. 1847/31. Sk. 7465. Sk. Akın Kıvanç Akın Kıvanç Sk. Eskar Konutları Girne Blv. Karşıyaka Ayyıldız Konut Yapı Kooperatif Sitesi İç Mustafa Yücel Özbilgin Park İçi Yolu Mutlular Konut Yapı Kooperatifi Otopark )
Yamanlar ( 7305 7094. Sk. 7097. Sk. 7099. Sk. 7161. Sk. 7302. Sk. 7303. Sk. 7306. Sk. 7307. Sk. 7308. Sk. 7309. Sk. 7319. Sk. 7320. Sk. 7321. Sk. 7321/1. Sk. 7322. Sk. 7323/2. Sk. 7323/3. Sk. 7323/4. Sk. 7323/5. Sk. 7328. Sk. 7340. Sk. 7340/1. Sk. 7341/1. Sk. 7342. Sk. 7343. Sk. Kubilay Cd. Barış 7355/6. Sk. 7355/5. Sk. 7355/4. Sk. 7355/3. Sk. 7355. Sk. 7354/4. Sk. 7354/3. Sk. 7354. Sk. 73533. Sk. 7353/4. Sk. 7353/3. Sk. 7353/2. Sk. 7353/1. Sk. 7353. Sk. 7352. Sk. 7351/8. Sk. 7344. Sk. 7344/1. Sk. 7345. Sk. 7345/1. Sk. 7347/1. Sk. 7349/1. Sk. 7349/3. Sk. 7349/4. Sk. 7351. Sk. 7351/1. Sk. )
Gümüşpala ( 7000/1 1660. Sk. 7000 7002. Sk. 7002/1. Sk. 7003. Sk. 7003/1. Sk. 7003/2. Sk. 7005. Sk. 7005/1. Sk. 7007. Sk. 7007/1. Sk. 7009. Sk. 7009/1. Sk. 7010. Sk. 7011. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7014/1. Sk. 7015. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7078/1. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7005/2 )
Onur ( 7334. Sk. 7334/1. Sk. 7334/2. Sk. 7334/3. Sk. 7360. Sk. 7360/1. Sk. 7360/2. Sk. 7360/3. Sk. 7365. Sk. 7365/1 7366. Sk. 7367. Sk. 7368/2. Sk. 7368/5. Sk. 7369/1. Sk. 7369/2. Sk. 7370. Sk. 7370/9. Sk. 7371/10. Sk. 7371/2. Sk. 7371/3. Sk. 7371/4. Sk. 7371/5. Sk. 7371/6. Sk. 7372. Sk. 7373. Sk. 7374. Sk. 7374/1. Sk. 7374/2. Sk. 7375. Sk. 7376. Sk. 7377. Sk. 7378. Sk. Akın Kıvanç Sk. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu )
Yamanlar ( 7313. Sk. 7312. Sk. 7317. Sk. 7316. Sk. 7315/2. Sk. 7315/1. Sk. 7315. Sk. 7323/1. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7320. Sk. 7319. Sk. 7318. Sk. 7314. Sk. 7311. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308/1. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7306. Sk. 7304. Sk. 7303/6. Sk. 7303/5. Sk. 7303/4. Sk. 7303/3. Sk. 7303/2. Sk. 7303/1. Sk. 7303. Sk. 7302/2. Sk. 7302. Sk. 7301/1. Sk. 7301. Sk. 7305 7313. Sk. 7312. Sk. 7317. Sk. 7316. Sk. 7315/2. Sk. 7315/1. Sk. 7315. Sk. 7323/1. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7320. Sk. 7319. Sk. 7318. Sk. 7314. Sk. 7311. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308/1. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7306. Sk. 7304. Sk. 7303/6. Sk. 7303/5. Sk. 7303/4. Sk. 7303/3. Sk. 7303/2. Sk. 7303/1. Sk. 7303. Sk. 7302/2. Sk. 7302. Sk. 7301/1. Sk. 7301. Sk. 7305 7323/2. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Kubilay Cd. Kubilay Barış 7355. Sk. 7354/4. Sk. 7354/3. Sk. 7354/2. Sk. 7354/1. Sk. 7354. Sk. 7351. Sk. 7350/2. Sk. 7350/1. Sk. 7350. Sk. 7349/3. Sk. 7349/2. Sk. 7349/1. Sk. 7349. Sk. 7347/1. Sk. 7347. Sk. 7346/1. Sk. 7346. Sk. 7345/2. Sk. 7345/1. Sk. 7345. Sk. 7344. Sk. 7339/2. Sk. 7339. Sk. 7338. Sk. 7337. Sk. 7336. Sk. 7335. Sk. 7334. Sk. 7333. Sk. 7332/1. Sk. 7332. Sk. 7331/1. Sk. 7331. Sk. 7329. Sk. 7328/1. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325/1. Sk. 7325. Sk. 7324/4. Sk. 7324/3. Sk. 7324/2. Sk. 7324/1. Sk. 7324. Sk. 7323/7. Sk. 7323/6. Sk. 7323/5. Sk. 7323/4. Sk. 7323/3. Sk. )
Soğukkuyu ( Girne Blv. Barış Cd. Akın Kıvanç Sk. 7280. Sk. 7279. Sk. 7278. Sk. 7277. Sk. 7276. Sk. 7275. Sk. 7274. Sk. 1848. Sk. 1847/14. Sk. 1847/12. Sk. 1847/10. Sk. Girne Blv. Barış Cd. Akın Kıvanç Sk. 7280. Sk. 7279. Sk. 7278. Sk. 7277. Sk. 7276. Sk. 7275. Sk. 7274. Sk. 1848. Sk. 1847/14. Sk. 1847/12. Sk. 1847/10. Sk. )
Org. Nafiz Gürman ( Şehit Orhan Bozkurt Sk. S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7163. Sk. 7160. Sk. 7151. Sk. 7134. Sk. 7133/1. Sk. 7133. Sk. 7132. Sk. 7131. Sk. 7128. Sk. 7123/1. Sk. 7122/1 7122. Sk. 7121/1. Sk. 7121. Sk. 7120. Sk. 7119. Sk. 7118. Sk. 7115/1 7115. Sk. 7098/2. Sk. 7098/1. Sk. 7098. Sk. 7093. Sk. 7090. Sk. 7089/1. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7065. Sk. 7061. Sk. 7058. Sk. 7057/1. Sk. 7057. Sk. 7056. Sk. 7055. Sk. 7042. Sk. 7041. Sk. 7020/4. Sk. 7020/3. Sk. 7020/1. Sk. ATATÜRK 7150 7122/2 )
Onur ( Kubilay Cd. 7370/12. Sk. )
Gümüşpala ( 7086/2 Şehit Şahin Şimşek Sk. 7086/3. Sk. 7086/1. Sk. 7085. Sk. 7084/1. Sk. 7084. Sk. 7083/1. Sk. 7083. Sk. 7081/4. Sk. 7065. Sk. 7052/1. Sk. 1660. Sk. 7081/3 )
Emek ( Barış Cd. Barış 7267. Sk. 7266. Sk. 7264. Sk. 7259. Sk. 7226. Sk. 1660. Sk. )
Kesinti saati: 3:00 - 3:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Yamanlar ( Kubilay Cd. Barış 7355/6. Sk. 7355/5. Sk. 7355/4. Sk. 7355/3. Sk. 7355. Sk. 7354/4. Sk. 7354/3. Sk. 7354. Sk. 73533. Sk. 7353/4. Sk. 7353/3. Sk. 7353/2. Sk. 7353/1. Sk. 7353. Sk. 7352. Sk. 7351/8. Sk. 7351/1. Sk. 7351. Sk. 7349/4. Sk. 7349/3. Sk. 7349/1. Sk. 7347/1. Sk. 7345/1. Sk. 7345. Sk. 7344/1. Sk. 7344. Sk. 7343. Sk. 7342. Sk. 7341/1. Sk. 7340/1. Sk. 7340. Sk. 7328. Sk. 7323/5. Sk. 7323/4. Sk. 7323/3. Sk. 7323/2. Sk. 7322. Sk. 7321/1. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. 7319. Sk. 7309. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7306. Sk. 7303. Sk. 7302. Sk. 7161. Sk. 7099. Sk. 7097. Sk. 7094. Sk. 7305 )
Soğukkuyu ( Otopark Mutlular Konut Yapı Kooperatifi Mustafa Yücel Özbilgin Park İçi Yolu Karşıyaka Ayyıldız Konut Yapı Kooperatif Sitesi İç Girne Blv. Eskar Konutları Akın Kıvanç Sk. Akın Kıvanç 7465. Sk. 1847/31. Sk. 1847/27. Sk. 1847/26. Sk. 1847/25. Sk. 1847/24. Sk. 1847/22 1847/21. Sk. 1847/18. Sk. 1847/17. Sk. 1847/16. Sk. 1847/15. Sk. 1847/14. Sk. 1847/13. Sk. 1847/10. Sk. 1844/8. Sk. 1844/7. Sk. 1844/18. Sk. 1844/14. Sk. 1844/13. Sk. 1844/11. Sk. 1844/10. Sk. )
Postacılar ( 7368/5. Sk. Şehit Abdurrahman Koçak Parkı Çınar Park İçi Yolu Park İçi Yolu Karşıyaka Girişi-K14 Girne Blv. Girne 7667. Sk. 7665. Sk. 7657. Sk. 7656. Sk. 7654/2. Sk. 7654/1. Sk. 7654. Sk. 7653. Sk. 7652. Sk. 7651/7. Sk. 7651/6. Sk. 7651/5. Sk. 7651/3. Sk. 7651/2. Sk. 7651/1. Sk. 7651. Sk. 7626. Sk. 7625. Sk. 7624. Sk. 7623. Sk. 7622. Sk. 7621. Sk. 7620/1. Sk. 7620. Sk. 7618. Sk. 7617. Sk. 7616. Sk. 7615. Sk. 7613. Sk. 7612. Sk. 7610/2. Sk. 7610/1. Sk. 7610. Sk. 7600/5. Sk. 7600/1. Sk. 7600. Sk. 7599/5. Sk. 7599/4. Sk. 7599/3. Sk. 7599/2. Sk. 7599. Sk. 7478. Sk. 7476/1. Sk. 7476. Sk. 7475. Sk. 7474. Sk. 7473. Sk. 7472. Sk. 7471. Sk. 7470. Sk. 7469. Sk. 7468. Sk. 7467/2. Sk. 7467/1. Sk. 7467. Sk. 7465. Sk. 6067/5. Sk. 6067/4. Sk. 6067/3. Sk. 6067/2. Sk. 1847/28. Sk. 1844/9. Sk. 1844/7. Sk. 1844/10. Sk. 1844/16 7620/1 7614 7613/1 6067/1 7619 )
Org. Nafiz Gürman ( Şehit Orhan Bozkurt Sk. Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu Şehit Abdullah Eymur S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7355. Sk. 7173. Sk. 7172. Sk. 7171/4. Sk. 7171/3. Sk. 7171/2. Sk. 7171/1. Sk. 7171. Sk. 7170. Sk. 7169. Sk. 7168. Sk. 7167. Sk. 7166/2. Sk. 7166/1. Sk. 7166. Sk. 7165/3. Sk. 7165/2. Sk. 7165/1. Sk. 7165. Sk. 7164. Sk. 7163. Sk. 7162. Sk. 7161. Sk. 7159. Sk. 7158. Sk. 7156. Sk. 7155/2. Sk. 7154. Sk. 7153. Sk. 7151/1. Sk. 7151. Sk. 7119. Sk. 7115/1 7115. Sk. 7113. Sk. 7111/2. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7103. Sk. 7102. Sk. 7100. Sk. 7099/1. Sk. 7099. Sk. 7098. Sk. 7097. Sk. 7096/1. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7094. Sk. 7093. Sk. 7092. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7086. Sk. 7061. Sk. 7059/2. Sk. 7059/1. Sk. 7020/2. Sk. 7020/1. Sk. 1660. Sk. )
Onur ( Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu Akın Kıvanç Sk. 7378. Sk. 7377. Sk. 7376. Sk. 7375. Sk. 7374/2. Sk. 7374/1. Sk. 7374. Sk. 7373. Sk. 7372. Sk. 7371/6. Sk. 7371/5. Sk. 7371/4. Sk. 7371/3. Sk. 7371/2. Sk. 7371/10. Sk. 7370/9. Sk. 7370. Sk. 7369/2. Sk. 7369/1. Sk. 7368/5. Sk. 7368/2. Sk. 7367. Sk. 7366. Sk. 7365/1 7365. Sk. 7360/3. Sk. 7360/2. Sk. 7360/1. Sk. 7360. Sk. 7334/3. Sk. 7334/2. Sk. 7334/1. Sk. 7334. Sk. )
Gümüşpala ( 7005/2 7080. Sk. 7079. Sk. 7078/1. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7015. Sk. 7014/1. Sk. 7014. Sk. 7013. Sk. 7012. Sk. 7011. Sk. 7010. Sk. 7009/1. Sk. 7009. Sk. 7007/1. Sk. 7007. Sk. 7005/1. Sk. 7005. Sk. 7003/2. Sk. 7003/1. Sk. 7003. Sk. 7002/1. Sk. 7002. Sk. 7000 1660. Sk. 7000/1 )
Emek ( Şehit Asttğm. Mesut Uzlu Sk. Kubilay Barış Sk. Barış Cd. Barış Anadolu Cd. 7297/1. Sk. 7297. Sk. 7296. Sk. 7295. Sk. 7294/1. Sk. 7294. Sk. 7292/2. Sk. 7292/1. Sk. 7292. Sk. 7291. Sk. 7290/8. Sk. 7290/7. Sk. 7290/6. Sk. 7290/5. Sk. 7290/4. Sk. 7290/2. Sk. 7290/1. Sk. 7290. Sk. 7283. Sk. 7281. Sk. 7263. Sk. 7258/1. Sk. 7258. Sk. 7257/1. Sk. 7257. Sk. 7256. Sk. 7249. Sk. 7248/1. Sk. 7248. Sk. 7247/1. Sk. 7247. Sk. 7246. Sk. 7245. Sk. 7244. Sk. 7243/1. Sk. 7243. Sk. 7242. Sk. 7241/2. Sk. 7241/1. Sk. 7241. Sk. 7240/1. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. 7239. Sk. 7238/1. Sk. 7238. Sk. 7237. Sk. 7236/3. Sk. 7236/2. Sk. 7236. Sk. 7234. Sk. 7233. Sk. 7232/1. Sk. 7232. Sk. 7231. Sk. 7230/1. Sk. 7230. Sk. 7229. Sk. 7228. Sk. 7227/3. Sk. 7227/2. Sk. 7227/1. Sk. 7227. Sk. 7226/2. Sk. 7226/1. Sk. 7226. Sk. 7225. Sk. 7224. Sk. 7223/1. Sk. 7223. Sk. 7222. Sk. 7221. Sk. 7220. Sk. 7219. Sk. 7218. Sk. 7217. Sk. 7216. Sk. 7215. Sk. 7214. Sk. 7213/1. Sk. 7212/1. Sk. 7212. Sk. 7211. Sk. 7210. Sk. 7209. Sk. 7208. Sk. 7207/1. Sk. 7207. Sk. 7206. Sk. 7205. Sk. 7204. Sk. 7203/1. Sk. 7203. Sk. 7202/1. Sk. 7202. Sk. 7201. Sk. 7200/1. Sk. 7200. Sk. 7080/1. Sk. 7080. Sk. 7065. Sk. 7061. Sk. 7236/1 7019. Sk. 7018. Sk. 7014. Sk. 7009. Sk. 7002. Sk. 1844/5. Sk. 1844/4. Sk. 1844/3. Sk. 1844/2. Sk. 1660. Sk. 7293/2 SK. 7221 7293 7293/1 )
Körfez ( 7430. Sk. 7379/8. Sk. 7379/5. Sk. 7377. Sk. 7375. Sk. 7374/7. Sk. 7368/5. Sk. 7356/4. Sk. )
Kesinti saati: 3:15 - 4:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Serintepe ( 4316/1. Sk. 323. Sk. 4277. Sk. 4279. Sk. 4281. Sk. 4287. Sk. 4304. Sk. 4310. Sk. 4312. Sk. 4314. Sk. 4316. Sk. 4371/2 Kıvanç Kemalpaşa 4400. Sk. 4398. Sk. 4377. Sk. 4376. Sk. 4375. Sk. 4373. Sk. 4348/1. Sk. 4348. Sk. 4346. Sk. 4342. Sk. 4338/1. Sk. 4338. Sk. 4336. Sk. 4334. Sk. 4333/1. Sk. 4333. Sk. 4332. Sk. 4331. Sk. 4330. Sk. 4329. Sk. 4328. Sk. 4327. Sk. 4326. Sk. 4325. Sk. 4324/1. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4322/1. Sk. 4322. Sk. 4321. Sk. 4320. Sk. 4319/1. Sk. 4319. Sk. 4318. Sk. 4316/2. Sk. )
Meriç ( 5711/1. Sk. 5711/11. Sk. 5711/13. Sk. 5711/15. Sk. 5711/17. Sk. 5711/19. Sk. 5711/2. Sk. 5711/21. Sk. 5711/23. Sk. 5711/25. Sk. 5711/27. Sk. 5711/29. Sk. 5711/3. Sk. 5711/4. Sk. 5711/5. Sk. 5711/6. Sk. 5711/7. Sk. 5711/9. Sk. 5712. Sk. 5712/1. Sk. 5717. Sk. 5746. Sk. 5711. Sk. 5710. Sk. 5708. Sk. 5707. Sk. 5706. Sk. 5705. Sk. 5704. Sk. 5703/1. Sk. 5703. Sk. 5702. Sk. 5701. Sk. 4310. Sk. )
Merkez ( 4354. Sk. 4354/1. Sk. 4369. Sk. 4400. Sk. 4503. Sk. 4505. Sk. 4505/1. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4515. Sk. 4517. Sk. 4519. Sk. 4519/1. Sk. 4519/2. Sk. 4519/3. Sk. 4521. Sk. 4521/1. Sk. 4523. Sk. 4525. Sk. 4525/1. Sk. 4527. Sk. 4529. Sk. 4535. Sk. 4537. Sk. 4545. Sk. 4551. Sk. 4552. Sk. 4554. Sk. 4556. Sk. 4558. Sk. 4564. Sk. 4564/1. Sk. 4566. Sk. 4566/1. Sk. 4568. Sk. 4572. Sk. 4574. Sk. 4576. Sk. 4579. Sk. 4580/1. Sk. 4582. Sk. 4584. Sk. 4586. Sk. 4588. Sk. 4588/1. Sk. Fevzi Paşa Cd. Kıvanç Cd. Yener Cd. 4580 4576/1 )
Zafer ( 4401 KIVANÇ 4432 Yener Cd. Kıvanç Cd. 4434. Sk. 4432. Sk. 4400. Sk. 4388/3. Sk. 4388/2. Sk. 4388/1. Sk. 4388. Sk. 4386/2. Sk. 4386/1. Sk. 4386. Sk. 4384. Sk. 4382. Sk. 4380. Sk. 4376. Sk. 4340/1. Sk. 4340. Sk. 4336/1. Sk. 4336. Sk. 4335. Sk. 4322. Sk. 4291 )
Kesinti saati: 2:00 - 2:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 11500. Sk. 5037. Sk. 15056. Sk. 15055. Sk. 15054. Sk. 15053. Sk. 15052. Sk. 15051. Sk. 15050. Sk. 15049. Sk. 15048. Sk. 15047. Sk. 15046. Sk. 15045. Sk. 15044. Sk. 15042. Sk. 15041. Sk. 15040. Sk. 15039. Sk. 15038. Sk. 15036. Sk. 15035. Sk. 15029. Sk. 15028. Sk. )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 16166. Sk. 16165. Sk. 16164/1. Sk. 16164. Sk. 16163. Sk. 16161. Sk. 16160. Sk. 16159. Sk. 16158. Sk. 16157. Sk. 16156. Sk. 16155/1. Sk. 16155. Sk. 16154. Sk. 16151. Sk. 16150/1. Sk. 16150. Sk. 16000. Sk. Çeşme Asfaltı )
Kesinti saati: 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
***
Kesinti yapılacak yerler: 16 Eylül ( 3300/1. Sk. 3394/1 Orkent Sitesi 3340. Sk. 3339. Sk. 3338. Sk. 3337. Sk. 3336. Sk. 3335. Sk. 3334. Sk. 3333. Sk. 3332. Sk. 3331. Sk. 3330. Sk. 3329/1. Sk. 3329. Sk. 3326. Sk. 3325. Sk. 3324. Sk. 3323. Sk. 3322/1. Sk. 3322. Sk. 3319. Sk. )
Cumhuriyet ( 4537/1 4330 4330. Sk. )
Kesinti saati: 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Maltepe ( 8102. Sk. 8101. Sk. 8100. Sk. 8099. Sk. 8090/2. Sk. 8103. Sk. 8109. Sk. 8104. Sk. 8090/1. Sk. 8090. Sk. )
Maltepe ( 8109/2 8109/1. Sk. Cemil Meriç Blv. 8102. Sk. 8104. Sk. )
İnönü ( 9501. Sk. 9502. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Foça'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Mustafa Kemal Atatürk ( SEZGİ Ekin Sk. Hedef Sk. Ihlamur Sk. Kemal Çınar Cd. Meşe Sk. Sancak Sk. Uzay Sk. Yağmur Sk. Çağdaş Sk. DEFNE TEMPO Bayrak Sk. )
Cumhuriyet ( DONATIM Varlık Sk. Site İç Yolu KAZIM KARABEKİR Fevzi Paşa Cd. Donatım Cd. Battal Sk. BARBAROS Atak Sk. Alaca Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk ( Volkan Sk. GÜRÇAĞ AKYOL ERİŞ Sürat Sk. Azim Sk. BARBAROS Doğukan Sk. Durukan Sk. Dünya Sk. Eriş Cd. Grup Sk. Gürbüz Sk. HALİDE EDİP ADIVAR Kurtaran Sk. Mehtap Sk. ORUÇ REİS Soykan Sk. Sürat Sk. Tamkan Sk. Tufan Sk. Tuna Sk. Tunç Sk. Türkan Sk. Yalova Sk. Yalı Sk. Zorer Sk. Öykü Sk. Özgür Sk. ÜLKER İmbat Sk. Şahin Sk. ŞİFA KOKULU SAĞLIK PETRE VOLKAN GÜRKAN )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gaziemir'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Zafer SB
Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Günaltay ( 4793. Sk. 4793. Sk. 4098. Sk. 4098. Sk. 4097. Sk. 4097. Sk. 4095. Sk. 4095. Sk. 4088/2. Sk. 4088/2. Sk. 4088/1. Sk. 4088/1. Sk. 4086. Sk. 4086. Sk. )
Barış ( 4530. Sk. 4530. Sk. 4529. Sk. 4529. Sk. 4528. Sk. 4528. Sk. 4527. Sk. 4527. Sk. 4526. Sk. 4526. Sk. 4525. Sk. 4525. Sk. 4524. Sk. 4524. Sk. 4520. Sk. 4520. Sk. 4518. Sk. 4518. Sk. 4517/2. Sk. 4517/2. Sk. 4517/1. Sk. 4517/1. Sk. 4517. Sk. 4517. Sk. 4516. Sk. 4516. Sk. 4515. Sk. 4515. Sk. 4514. Sk. 4514. Sk. 4513. Sk. 4513. Sk. 4512. Sk. 4512. Sk. 4511. Sk. 4511. Sk. 4510. Sk. 4510. Sk. 4500. Sk. 4500. Sk. 4499. Sk. 4499. Sk. 4498. Sk. 4498. Sk. 4497. Sk. 4497. Sk. 4496. Sk. 4496. Sk. 4095. Sk. 4095. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaburun'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Mordoğan ( 217 394 491 491 381 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İnönü İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 497 359 ÇATALKAYA 160 161 356 525 KÖRFEZ 402 206 505 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 266 432 520 18 380 367 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 251 154 175 110 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 136 163 183 360 NAMIK KEMAL 160 185 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın 360 Şehit Süleyman Aşkın 362 362 364 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın İnönü 501 168 389 507 324 199 493 101 309 104 502 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 204 FAKÜLTE 498 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 ÇATALKAYA 324 109 367 176 366 336 382 149 140 207 436 185 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 389 çatalkaya 360 81 435 196 359 147 373 197 160 11 18 345 178 443 160 346 410 156 81 342 10 380 378 369 369 191 436 11 10 419 382 332 117 217 394 491 491 381 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İnönü İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 497 359 ÇATALKAYA 160 161 356 525 KÖRFEZ 402 206 505 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 266 432 520 18 380 367 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 251 154 175 110 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 136 163 183 360 NAMIK KEMAL 160 185 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın 360 Şehit Süleyman Aşkın 362 362 364 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın İnönü 501 168 389 507 324 199 493 101 309 104 502 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 204 FAKÜLTE 498 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 ÇATALKAYA 324 109 367 176 366 336 382 149 140 207 436 185 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 389 çatalkaya 360 81 435 196 359 147 373 197 160 11 18 345 178 443 160 346 410 156 81 342 10 380 378 369 369 191 436 11 10 419 382 332 117 217 394 491 491 381 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İnönü İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 497 359 ÇATALKAYA 160 161 356 525 KÖRFEZ 402 206 505 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 266 432 520 18 380 367 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 251 154 175 110 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 136 163 183 360 NAMIK KEMAL 160 185 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın 360 Şehit Süleyman Aşkın 362 362 364 Şehit Süleyman Aşkın Şehit Süleyman Aşkın İnönü 501 168 389 507 324 199 493 101 309 104 502 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 47 371 109 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 204 FAKÜLTE 498 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 ÇATALKAYA 324 109 367 176 366 336 382 149 140 207 436 185 276 305 isimsiz521 67 125 206 177 143 389 çatalkaya 360 81 435 196 359 147 373 197 160 11 18 345 178 443 160 346 410 156 81 342 10 380 378 369 369 191 436 11 10 419 382 332 117 )
Anbarseki ( KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE )