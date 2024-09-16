İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, hurda toplayan bir kişinin fark ettiği şüpheli paket üzerine polis alarma geçti. Sultangazi Meydanı yakınlarında meydana gelen olay, bölge sakinlerinde büyük bir endişeye yol açtı.

Şüpheli paket ihbar edildi

Hurda toplayıcısı, topladığı poşetlerin içinde gördüğü kabloları ve şüpheli bir nesneyi fark ederek hemen polisle iletişime geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin içeriğini incelemek üzere bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bu arada, ihbarcı kişi polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

Güvenlik çemberi ve inceleme

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, poşetteki nesnenin el yapımı bir bomba olduğu belirlendi. Bomba imha uzmanları, paketi güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdi ve ardından incelenmek üzere emniyete götürdü.