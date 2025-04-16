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Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınmış olup, şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Önder’in hayati riski devam ediyor. TBMM, Önder’in sağlık durumu nedeniyle oturumların ertelenmesi kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle 2 gün süreyle oturumlara ara verildiğini duyurdu.

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