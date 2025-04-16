TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis oturumlarına 2 gün ara verildi. Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda.
TBMM, Sırrı Süreyya Önder için oturumlara ara verdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle 2 gün süreyle oturumlara ara verildiğini duyurdu.
Kalp ameliyatı oldu, yoğun bakımda tedavi ediliyor
Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınmış olup, şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Önder’in hayati riski devam ediyor. TBMM, Önder’in sağlık durumu nedeniyle oturumların ertelenmesi kararı aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ