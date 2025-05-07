Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerinde alıcılı başlayan endeks, günün ilk yarısında 9.189 puana kadar yükseldi. Ancak öğleden sonra artan satış baskısı ile yönünü aşağı çeviren BIST 100, 9.050 puanın altına sarkarak son saatlerde yaklaşık %1 oranında değer kaybıyla 9.040 puan seviyelerinde işlem gördü.

BIST 100 dışı endeksler de genel olarak benzer bir eğilim gösterdi. Gün boyunca düşüş yönünde hareket eden endekslerde, bazı sektörler BIST 100 üzerindeki baskıyı artırdı.

Sektörel performans:

Gün boyunca negatif ayrışan sektörler:

Ulaştırma

Gıda

İnşaat

Metal

Günü pozitif kapatmayı başaran sektörler:

Teknoloji

Ticaret

İletişim

BIST 100'de günün en çok yükselen 5 hissesi:

IEYHO KTLEV PASEU CWENE ASELS

BIST 100'de günün en çok düşen 5 hissesi:

GRTHO TKFEN Ekonomide tehlike çanları! Faiz kararı gecikirse Türkiye ekonomisi fren yapacak! ARDYZ SASA AEFES

Tüm hisseler arasında günün öne çıkanları:

En çok kazandıranlar:

ISGSY

VERTU

KUTPO

En çok kaybettirenler:

GRTHO

BINBN

TMPOL

İşlem hacmiyle dikkat çeken hisseler:

ASELS, yaklaşık %4'lük artışla dikkat çekerken,

THYAO, %5'e yakın değer kaybetti.

YKBNK, %1,2 oranında değer kazanarak pozitif ayrıştı.

Döviz ve altın piyasasında son durum (7 Mayıs 2025):

Dolar/TL: 38,63 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Euro/TL: %0,10'luk sınırlı artışla 43,94 seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın: %1,3'lük geri çekilmeyle 4.200 TL sınırına kadar geriledi.

Yurt dışı piyasalar:

Avrupa borsaları kapanışa doğru negatif görünüm sergilerken, ABD borsaları yeni işlem gününe alıcılı başladı. Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor.