Yağmurlu hava koşullarında yapılan test ve sıralama seanslarının ardından Texaco Team AMS, başarılı bir performans sergileyerek dikkat çekti.

Takımın deneyimli sporcu İbrahim Okyay, Audi Seq Gen2'nin direksiyonunda pole pozisyonuna hak kazandı. Cumartesi günü yapılan ilk yarışta, Okyay liderliği elden bırakmayarak yarışı birincilikle tamamladı.

Audi Seq Gen1 ile yarışan genç yetenek Zekai Özen ikinci sırada yer alırken, Audi Dsg ile yarışan Gökhan Kellecioğlu dördüncü sırayı elde etti.