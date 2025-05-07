68 Aksaray Bld. ile Karacabey Bld. 8 Mayıs'ta Play-Off turunda karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ancak canlı yayın bulunmuyor.

68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)

TFF 2. Lig Play-Off heyecanı 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aksaray'da yaşanacak. 68 Aksaray Belediye Spor ile Karacabey Belediye Spor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00.

Karşılaşmanın herhangi bir televizyon veya dijital platformda canlı olarak yayınlanmayacağı bildirildi. Yayın planı, federasyon ya da yayıncı kuruluş tarafından henüz açıklanmadı. Bu nedenle sporseverler maçı tribünden takip etmek zorunda kalacak.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Durumu 68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. Yayın Yok 16:00 Canlı Yayınlanmayacak

68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. karşılaşması nerede oynanacak?

Maç, 68 Aksaray Belediyespor'un ev sahipliğinde Aksaray'daki Dağılgan Stadyumu'nda oynanacak. Kritik Play-Off mücadelesi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma Günü: 8 Mayıs 2025 Perşembe Aliağa karatecileri Aspendos Cup’ta madalya kazandı

Saat: 16:00

Stat: Dağılgan Stadyumu, Aksaray

Yayın Durumu: Canlı Yayın Yok