68 Aksaray Bld. ile Karacabey Bld. 8 Mayıs'ta Play-Off turunda karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ancak canlı yayın bulunmuyor.
68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)
TFF 2. Lig Play-Off heyecanı 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aksaray'da yaşanacak. 68 Aksaray Belediye Spor ile Karacabey Belediye Spor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00.
Karşılaşmanın herhangi bir televizyon veya dijital platformda canlı olarak yayınlanmayacağı bildirildi. Yayın planı, federasyon ya da yayıncı kuruluş tarafından henüz açıklanmadı. Bu nedenle sporseverler maçı tribünden takip etmek zorunda kalacak.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Durumu
|68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld.
|Yayın Yok
|16:00
|Canlı Yayınlanmayacak
68 Aksaray Bld. - Karacabey Bld. karşılaşması nerede oynanacak?
Maç, 68 Aksaray Belediyespor'un ev sahipliğinde Aksaray'daki Dağılgan Stadyumu'nda oynanacak. Kritik Play-Off mücadelesi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı.
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Karşılaşma Günü: 8 Mayıs 2025 Perşembe
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Saat: 16:00
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Stat: Dağılgan Stadyumu, Aksaray
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Yayın Durumu: Canlı Yayın Yok