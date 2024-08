TikTok’un "Sizin İçin" bölümü yaz aylarında Avrupa tatilleri ve okul dönemi ipuçlarıyla dolup taşarken, platform bu yazın en popüler şarkılarını da açıkladı.

ABD'de TikTok kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen parça Tommy Richman'ın "MILLION DOLLAR BABY (VHS)" oldu. Şarkı, Spotify’ın küresel yaz ortası listesinde de kendine yer buldu.

Popüler şarkılar sıralamasında dikkat çekenler

Tommy Richman'ın şarkısını, sosyal medyada sıkça karşılaşılan Tinashe’ın "Nasty" ve 2011 yapımı Blood Orange’ın "Champagne Coast" takip ediyor. Ayrıca, Ian'ın "Magic Johnson" ve Billie Eilish'in "BIRDS OF A FEATHER" parçaları da ilk beşi tamamlıyor. Sabrina Carpenter'ın "Espresso" yerine "Please, Please, Please" ile listede bulunması ise dikkat çekici bir değişiklik olarak öne çıktı.

Top 10 listesinde neler var?

TikTok’un Top 10 listesindeki diğer popüler parçalar arasında GloRilla ve Megan Thee Stallion'ın "Wanna Be"si ve Kendrick Lamar’ın "Not Like Us"ı yer alıyor. Global ölçekte en popüler şarkı ise Cris MJ ve FloyyMenor’un "Gata Only" adlı çalışması oldu.