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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 33 DRD 66 plakalı TIR, kavşakta dönen 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Mardin ’in Artuklu ilçesinde TIR ile fabrika işçi lerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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