Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaz başından bu yana süren aşırı sıcaklar nedeniyle 248 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tokyo Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına göre, 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında kaydedilen ölümler arasında 90'lı yaşlardan 32, 80'li yaşlardan 97, 70'li yaşlardan 82, 60'lı yaşlardan 27 ve 60 yaş altı gruptan 10 kişi bulunuyor. Ölüm vakalarının 239'u kapalı mekanlarda gerçekleşti ve bu kişilerin 213'ü klima kullanmıyordu.

Japonya, Haziran ayından bu yana kavurucu sıcakların etkisi altındaydı ve Japonya Meteoroloji Ajansı, bu yazın en sıcak Temmuz ayının yaşandığını bildirmişti. 29 Temmuz'da Tochigi eyaletinde termometreler 41 dereceyi göstererek yazın en sıcak gününü kaydetti. Yaz boyunca birçok bölgede sıcaklıklar 35 derece ve üzerinde seyretti, sıcak çarpması nedeniyle ülke genelinde binlerce kişi hastaneye kaldırıldı.