Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı belli oldu. Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2024/25 sezonunda yarı final karşılaşmalarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı finaldeki iki mücadele de nisan ayının son haftasında oynanacak ve tüm karşılaşmalar saat 20.30’da başlayacak.

Konyaspor – Galatasaray maçı 22 Nisan’da

Yarı finalin ilk maçı 22 Nisan 2025 Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Mücadele, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak.

Trabzonspor – Göztepe yarı finali 24 Nisan’da

Yarı finalin diğer ayağında ise Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 24 Nisan 2025 Perşembe günü Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak.

Kazanan takımlar finale yükselerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek.