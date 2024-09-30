Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, genç çiftçi Selahattin Erol (17) traktörüyle tarla sürdüğü sırada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erol, hemen Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.