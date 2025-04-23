Her ülke için ayrı tarife oranlarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi yüzde 10 oranında asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler grubuna dahil etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 NİSAN çarşamba günü yaptığı açıklamada 3 Nisan Perşembe gününden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, asgari gümrük vergisi oranının yüzde 10 olacağını açıkladı.

Her ülke için ayrı tarife oranlarını açıklayan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi yüzde 10 oranında asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler grubuna dahil etti.

KURTULUŞ GÜNÜ KARŞILIKLI TARİFELER

NOT.

1, sütun =ülkeler

2, sütun=AB ye uygulanan tarifeler

3.sütun=ABD indirimli alım tarifeleri

ABD Başkanı, büyük çaplı ithalat vergilerini açıklayacağı 2 Nisan Çarşamba gününü 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırmıştı.

ABD'nin diğer ülkeler tarafından 'soyulduğunu' belirten Başkan Trump, "yurt dışından gelen otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacağını" duyururken, yeni programın hazineye senede 600 milyar dolar (yaklaşık 22 trilyon TL) katkı sağlaması bekleniyor.

Ülkelerin, ABD'nin "Amerikan rüyası üzerinde senelerdir tepindiğini" öne süren Trump, "Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Bundan sonra ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız," diye konuştu.

"Amerika'yı yeniden güçlü kılacağız ve şimdiye kadarki gücünün çok üstüne taşıyacağız. İstihdam ve üretim sektörü ülkemizde tekrar gelişecek ve yok için sanayi atılımımızı çok büyüteceğiz ve işin sonunda da üretim kapasitemiz çok artacak, rekabetçiliğimiz çok artacak ve bu Amerika için altın çağ olacak. Çok güçlü bir geri dönüş sergileyeceğiz," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı gümrük vergilerini açıklamasının ardından, "Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Yalnızca otomotiv sektöründe değil. Ancak en çok orada göreceğiz farkı."

Kanada ve Meksika ile yaşanan gerilime de değinen Trump, "Meksika 300 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Kanada ile de 200 milyar dolara yakın bir ticaretimiz var. Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman da karşımıza çıkan bir cevap var. Kendiniz için çalışmanız gerek. Bu açıkların kapatılması gerek," diye konuştu.

AB'ye yüzde 20 vergi uygulaması

Trump, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'yi "soyduğunu" söyleyerek, yüzde 20 vergi uygulaması getirdiğini açıkladı.

Trump Avrupa Birliği'ne şu sözlerle seslendi: "AB Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar."

Trump'ın bu hamlesi transatlantik ticaret geriliminde keskin bir tırmanışa işaret edecek ve potansiyel olarak Avrupa'nın zaten durgun olan sanayi ivmesine ağır bir darbe indirecektir.

Peki, Avrupa için ekonomik sonuçlar ne kadar şiddetli olabilir ve en çok hangi ülkeler etkilenir?

Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) verilerine göre, 2024 yılında Avrupa Birliği ABD'ye 382 milyar euro değerinde mal ihraç etti.

ABD, AB'nin toplam dış talebinin yüzde 12'sini oluşturarak bloğun en büyük tek ihracat pazarı haline geldi.

Bu akışlara yüzde 20'lik sabit vergi uygulanması, ihracatta 85 milyar euroluk doğrudan bir düşüşe yol açabilir. Ancak yüksek fiyatlar ABD'nin talebini düşürdüğü için dolaylı etki daha derin olabilir.

Avrupa sanayisinin geleneksel bir ayağı ve Almanya'nın ihracata dayalı modelinin bir sembolü olan otomotiv sektöründeki risk hiçbir yerde bu kadar ciddi değil. 2024 yılında AB'nin ABD'ye araç ihracatı 46,3 milyar Euro’ya ulaşmıştır.

Avrupa'da otomotiv sektörü, Trump'ın yeni önlemleri kapsamında yüzde 20 ve mart ayının başlarında açıklanan önceden var olan yüzde 25'lik vergi olmak üzere toplamda yüzde 45'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabilir.

Bu oranla, yeni vergiler Avrupa araçlarını Amerikan galerilerinde büyük ölçüde rekabetsiz hale getirebilir ve Avrupa otomobil sevkiyatlarında neredeyse tamamen bir çöküş olasılığını artırabilir.

Capital Economist ekonomisti Daniel Parker, "Otomotiv ihracatına yönelik gümrük vergileri Almanya ekonomisi için büyük bir zorluk teşkil ediyor," dedi.

"Stuttgart, Yukarı Bavyera ve Wolfsburg'u da içeren Braunschweig bölgesinin en belirgin etkilere maruz kalması muhtemel."

Bu bölgeler sadece Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen üretim merkezlerine ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel otomobil tedarik zincirinde kritik düğüm noktaları olarak hizmet veriyor.

Fabrikaları ABD montaj operasyonlarıyla derinlemesine entegre olmuş durumda ve limanları- özellikle Hamburg ve Bremerhaven- ABD pazarına giden önemli hacimlerde sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Dalgalanma etkileri Almanya'nın çok ötesine geçiyor. Nitra ve Zilina gibi bölgelerde Kia ve Volkswagen fabrikalarına ev sahipliği yapan Slovakya da bu duruma oldukça açık. Macaristan'ın Gyor ve Avusturya'nın Linz ve Graz şehirlerindeki otomotiv kümelenmeleri de öyle.

Almanya'nın ihracatında yaşanacak herhangi bir aksama, Orta Avrupa'nın son derece uzmanlaşmış tedarikçi ağına yayılabilir.

AB'nin ABD'ye en kârlı ihracat kategorisi olan ilaç sektörü de risk altında.

Sektör 2023 yılında rekor bir ticaret fazlasına ulaştı ve Amerika'ya yapılan ihracat toplam brüt üretimin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturdu. İrlanda ve Danimarka, Novo Nordisk gibi firmaların artan başarısının da etkisiyle bu alanda başı çekti.

Danimarka'nın sanayi üretimi 2022'den bu yana Novo Nordisk'in Ozempic gibi gişe rekorları kıran zayıflama ilaçlarıyla canlandı. Sadece ABD'den gelen talep 2023'teki gelirinin üçte ikisini oluşturdu.

(Yukarıdaki yazı Euronews sitesinden alınmıştır.)

ZAFER ÖZCİVAN

Ekonomist-Yazar

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