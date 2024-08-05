Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 104,50 ile eğitim; bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Reuters'in anketine göre ise temmuzda enflasyonun aylık yüzde 3,45 ve yıllık yüzde 62,1 olacağı tahmin ediliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyon oranının bu yıl sonunda yüzde 40 civarına düşmesinin beklendiğini belirtti.

ENAG: 12 aylık artış yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Buna göre ENAG enflasyon oranlarına göre temmuz ayında en fazla artış “Konut” kategorisinde oldu.

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, temmuz ayında yıllık enflasyonunun aylık yüzde 3,51 artması ve yıllık ise yüzde 62,23 olması bekleniyordu.



