Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunun 14. maçında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor’u 64-76’lık skorla mağlup etti ve üst üste beşinci galibiyetini aldı. Deplasmanda galip gelerek ligdeki 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Turgutlu, sezondaki 11. zaferini kazandı.

Zorlu başlangıçtan zaferle çıkmayı başardılar

Maç, Burhaniye temsilcisi karşısında oldukça çekişmeli başladı. İlk çeyrekte 24-15 geriye düşen Turgutlu Belediyespor, hızlı bir şekilde toparlanarak maçın geri kalan kısmını üstün oynayarak rakibini 64-76 yenmeyi başardı. Kırmızı siyah formayı giyen oyuncular, özellikle son çeyrekteki oyunlarıyla galibiyetin mimarları oldular.

Deniz Üstün maçın yıldızı oldu

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda maçın yıldız oyuncusu, 15 sayı ve 8 ribaund ile Deniz Üstün oldu. Üstün’ü; 14 sayı ve 7 ribaundla Sümayya Özcan, 13 sayı ve 6 ribaundla Dejah Monet Terrell, 12 sayı ve 3 ribaundla Ronahi Zilan Kıran ve 10 sayı, 3 ribaund, 6 asistle kaptan Yağmur Öztürk izledi. Takımın performansı, galibiyeti getiren faktörlerin başında geldi.

Başantrenör İstemihan Örücü: "Odak noktamız Bursa Uludağ Basketbol"

Maçın ardından açıklama yapan Başantrenör İstemihan Örücü, "İlk çeyrekte geriye düşmemize rağmen oyuncularımın mücadelesi ve oyun disiplini sayesinde maçı kazandık. Şimdi, önümüzdeki Cumartesi günü Bursa Uludağ Basketbol karşılaşmasına odaklandık. Bu galibiyetle moral bulduk ve bir sonraki maça hazırlanıyoruz" dedi.