Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın vizyoner projeleri arasında yer alan Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kadın Sığınma Evi ve Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrin sosyal ve sportif altyapısını güçlendirmek için hızla inşa ediliyor.

Kadın Sığınma Evi

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi, Turgutlu’nun sosyal yaşamını zenginleştirmenin yanı sıra, kadınlar için acil durumlarda destek sağlayacak önemli bir yapı olacak. 35 milyon 580 bin TL bütçe ile inşa edilen projede, inşaatın yüzde 70'i tamamlandı. Kültür Merkezi, tamamlandığında çeşitli etkinlikler, gösterimler ve kültürel faaliyetler için Turgutlu halkına hizmet verecek.

Selvilitepe Spor Kompleksi

Selvilitepe Spor Kompleksi ise, Turgutlu’da spor altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor. 43 milyon 740 bin TL yatırım bedeli ile yapılan kompleksin inşaatı, çelik imalatıyla birlikte yüzde 40 seviyelerinde. Kompleks, profesyonel spor müsabakalarına ve halkın spor yapma ihtiyaçlarına ev sahipliği yapacak.

Başkan Akın’dan açıklama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projeler hakkında yaptığı açıklamada, “Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrimizin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek. Bu projelerle Turgutlu, hem kültürel etkinlikler hem de spor aktiviteleri açısından büyük bir adım atacak” dedi.