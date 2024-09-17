İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Yeşildere Caddesi üzerindeki Tarihi Su Kemerleri mevkiinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Olay nedeniyle Karabağlar istikameti trafiğe kapatıldı ve bölgede güvenlik önlemleri alınarak araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazanın ayrıntıları

Tarihi Su Kemerleri mevkiinde gerçekleşen kaza sonrasında bölgedeki güvenlik önlemleri hızla devreye alındı. Kazanın ardından araçların yoldan çekilmesi ve kazanın etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Kazanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve sebebi hakkında detaylı bilgi henüz verilmedi.

Trafik yoğunluğu var

Kazanın etkisiyle Yeşildere Caddesi’nin Karabağlar istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu gözlemleniyor ve akımın sonu Hilal Köprü mevkiine kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarına alternatif güzergahları kullanmaları ve trafiğe çıkarken dikkatli olmaları öneriliyor.