Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tescil edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Söz konusu kararlar, 29 Nisan 2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından resmen tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.
Temettü kararı açıklandı: 2024 kârı dağıtılmayacak
Şirketten yapılan açıklamada, Türk Telekom'un stratejik hedefleri doğrultusunda 2024 yılı net dönem kârından temettü dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Bu kararın, likidite yönetimi, yatırım öncelikleri ve bilanço güçlendirme hedefleriyle alındığı vurgulandı.
Genel Kurul'da görüşülen diğer gündem maddeleri
Tescil edilen Genel Kurul'da aşağıdaki başlıklar da ele alındı:
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2024 yılına ait faaliyet ve denetçi raporlarının okunması
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Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının onaylanması
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Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
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Yeni denetçi seçimi
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Yönetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi
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Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
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Pay geri alım programları hakkında bilgilendirme
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Şirket ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerinde meydana gelen önemli değişiklikler
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Üst düzey yöneticilerin ücret politikaları hakkında bilgi verilmesi
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125 milyon Euro'ya kadar olası şirket satın alımları için yönetim kuruluna yetki verilmesi
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Gerektiğinde özel amaçlı şirket (SPV) kurulması kararı
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TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi
Süreç şeffaf biçimde yürütüldü
Alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şekillendirildi. Şirket, yatırımcıların ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik süreci şeffaf biçimde sürdürdü.