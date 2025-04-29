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Alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şekillendirildi. Şirket, yatırımcıların ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik süreci şeffaf biçimde sürdürdü.

TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi

125 milyon Euro'ya kadar olası şirket satın alımları için yönetim kuruluna yetki verilmesi

Şirket ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerinde meydana gelen önemli değişiklikler

Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi

Bilanço ve kâr-zarar hesaplarının onaylanması

2024 yılına ait faaliyet ve denetçi raporlarının okunması

Tescil edilen Genel Kurul'da aşağıdaki başlıklar da ele alındı:

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Telekom'un stratejik hedefleri doğrultusunda 2024 yılı net dönem kârından temettü dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Bu kararın, likidite yönetimi , yatırım öncelikleri ve bilanço güçlendirme hedefleriyle alındığı vurgulandı.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tescil edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Söz konusu kararlar, 29 Nisan 2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından resmen tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

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