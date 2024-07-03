Türkiye son 16 turunda, rakibi Avusturya'yı defansın yıldızı Merih Demiral"in 2 golü ile yıktı. 2-1. Müthiş bir atmosferde oynanan maç, Stefan King'in gerilim filmlerini aratmaz nitelikteydi.

Maçın başında, henüz birinci dakikada atılan gol, rakibin bütün oyun planını çöpe attı. Bu gol gerçekten de çok değerliydi. Bir kere rakibin bir önceki maçtan kaynaklanan özgüvenini yerle bir ettiği gibi takımımıza da ekstra bir motivasyon kazandırdı.

Merih kardeşimi sadece kaydettiği iki golle anmak haksızlık olur. Zira defansta da mükemmel bir performans ortaya koydu. Daha önce Çağlar'la ördüğü Türk duvarını, bu kez Abdülkerim ile ördü. Gerçekten de defansif olarak çok iyi bir performans ortaya koyduk. Bu oyun ve galibiyet tamamen hocaya yazar! Montella top rakipteyken, 6+4+0 gibi bir sistemle oynadı. Top bize geçince de 3+5+2 ye geçtik. Savunmada beşli hat önünde ön libero ile 6'lı savunma abartı gibi görünse de skor avantajını erken aldığımız için, kabul edilebilirdi. Kenan'ın biraz daha etkili olmasını beklerdim.Yada hocanın daha erken müdahale etmesini. Yerine giren Yunus biraz daha fazla süre bulsa, maç erkenden bitebilirdi. Arda ve Kenan'dan bundan iyisini beklerdim. iki golümüz de kornerlerden geldi. Ve bence bu çok önemliydi.

Öncelikle şunu belirtmek lazım Avusturya taş gibi takım! Bu takıma ölü toplarla yıkmak, her babayiğitin harcı değil! Bu takımı, ölü topla yenebiliyorsak, her takıma karşı şansımız var. Bir parantez de kalecimize açalım: Mert Günok çok iyi bir maç çıkardı. Umarım bu performansını turnuvadaki sonuna kadar korur. Peki şimdi ne olacak? Rakip Romanya'yı geçen Hollanda... Hollanda'yı, Romanya'ya tercih ederim. Hollanda'nın ne oynayacağı belli. Romanya kapalı kutu. Kime ne oynayacağı belli değil. Hollanda ise yıllardır aynı topu oynuyor. Ben hocanın karşı planının çoktan cebinde olduğunu düşünüyorum. Tablonun diğer tarafında, İspanya-Portekiz yarı finalini bekliyorum. Ben Hollanda'yı geçeceğimizden eminim... Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak? Yaşayıp göreceğiz...

Sevgi ve Saygılarımla