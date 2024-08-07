Los Angeles'tan New York'a giden American Airlines uçuşu, yolcuların bir kadının saçında bit olduğunu fark etmesi üzerine Phoenix'e acil iniş yaptı. 15 Haziran'da gerçekleşen olay sırasında uçakta bulunan Ethan Judelson, yaşadıklarını TikTok'ta paylaştı.

Judelson, uçuş ekibinin acil inişin nedeni hakkında bilgi vermediğini belirterek, Phoenix'e iniş sırasında bir kadının uçağın önüne doğru koştuğunu söyledi. Video kısa sürede viral hale geldi. Judelson, "Etrafıma baktım, kimse panik yapmıyordu, acil bir durum gibi görünmüyordu" dedi. Ancak iniş sonrası kadının hızlıca uçağın önüne koştuğunu ve diğer yolcuların şaşırdığını belirtti.

Yolculara uçaktan indiklerinde bilgi verileceği söylenmesine rağmen, yalnızca New York uçuşlarının 12 saat gecikeceği bilgisi paylaşıldı. Judelson, ertesi gün uçaktaki bit salgınını duyduğunu söyledi. İki yolcunun kadının saçında bit gördüğünü ve uçuş görevlilerini uyardığını belirtti.

American Airlines sözcüsü, Los Angeles'tan New York'a giden 2201 sefer sayılı uçuşun bir müşterinin tıbbi ihtiyaçları nedeniyle Phoenix'e yönlendirildiğini doğruladı. Ancak, Judelson uçuş sırasında detaylı bilgi verilmediğini ve yolcuların uzun süre bekletildiğini söyledi.

The Independent, American Airlines'tan daha fazla yorum almak için iletişime geçti ancak yanıt alamadı. Yolculara 12 saatlik gecikme nedeniyle otel kuponları verildi ve eski koltukları tahsis edildi.