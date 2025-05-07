İspanya ile Polonya, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 8 Mayıs'ta karşılaşıyor. Maç, saat 20:00'de UEFA.tv'de şifresiz olarak yayınlanacak.

08 Mayıs 2025 İspanya - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. 08 Mayıs 2025 Perşembe günü İspanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Faroe Adaları'nda bulunan Við Djúpumýrar Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

İspanya - Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, UEFA.tv üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. UEFA'nın resmi yayın platformu olan UEFA.tv, internet erişimiyle tüm cihazlardan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Şekli İspanya - Polonya UEFA.tv 20:00 Şifresiz Canlı Yayın

UEFA.tv frekans ve platform bilgileri

UEFA.tv, internet üzerinden ücretsiz yayın sunan dijital bir platformdur. Uydu yayını yapılmamaktadır.

Platform: UEFA.tv (web ve mobil uygulama)

Uydu Yayını: Bulunmamaktadır

Yayın Şekli: Şifresiz

İzleme Yolları: uefa.tv üzerinden Android/iOS uygulamalarıyla Akıllı TV entegrasyonu ile



İspanya - Polonya maçı hangi gün?

Mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.

İspanya - Polonya maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacaktır.

İspanya - Polonya maçı nerede oynanacak?

Maç, Faroe Adaları'nın Klaksvík kentinde yer alan Við Djúpumýrar Stadyumu'nda oynanacaktır.