“Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem, Uğur Mumcu'yu Anıyoruz” başlıklı belgesel gösterimi ve şarkılarla, demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden Uğur Mumcu’nun anısı Denizli’de yeniden canlandırıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Nebil Özgentürk’ten özel belgesel gösterimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anma gecesi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Nebil Özgentürk, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem, Uğur Mumcu’yu Anıyoruz” başlıklı belgesel gösterimiyle başladı. Belgeselde, Uğur Mumcu’nun yaşamı, gazetecilik kariyeri ve demokrasi mücadelesine dair etkileyici kesitler izleyicilerle buluşturuldu.

“Bütün fikirler yaşasın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, açılış konuşmasında Uğur Mumcu’nun demokrasiye olan inancını vurgulayan sözlerine atıfta bulundu: "Uğur Mumcu, 'Bizden başkalarının da fikirlerine saygı göstermezsek, bizler de birer faşistiz' demişti. Gerçekten de içinde şiddet ve kötülük barındırmayan her fikir yaşamalıdır. Fikirler yaşasın ki bizler de Uğur Mumcu’nun istediği vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olalım.”

Başkan Çavuşoğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederken, konuşmacı Nebil Özgentürk ile geceye müzikleriyle renk katan Kemal Kocamanoğlu ve Hakan Eyiden’e plaket takdim etti.

Uğur Mumcu’ya ithaf edilen şarkılar

Gecede, Kemal Kocamanoğlu ve Hakan Eyiden’in seslendirdiği Uğur Mumcu’ya ithaf edilen şarkılar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Şarkılar, Mumcu’nun demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine vurgu yaptı.