Sabah’tan Huzeyfe Atıcı’nın haberine göre; eski milli futbolcu Ümit Karan’ın “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının onanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldiği ve Metris Cezaevi’ne gönderildiği öne sürüldü.
"Saçma sapan haberler yapmayın"
Karan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak tutuklandığı iddiasını yalanladı. Karan, “2015 yılından bir dosyam vardı. Bugün adliyede avukatlarımla beraber adliyede işlerimi halletim. Tutuklu değilim. Saçma sapan haberler yapmayın lütfen” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi