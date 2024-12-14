İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Mengü, sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılığın açıklamasında, röportajın terör örgütü eylemlerini övücü nitelikte olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılık, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından PYD/YPG terör örgütü lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında re’sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, savunmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştır."

Mengü’nün sosyal medya açıklaması

Mengü, röportajın yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esad sonrası döneme ilişkin değerlendirme almak amacıyla Salih Müslim ile röportaj yaptım. Ancak TCK kapsamında suç ve suçluyu övmek olarak değerlendirilebileceği yönünde hukukçular tarafından uyarılınca röportajı kaldırdım."

Adli sürecin devam ettiği olayda, Mengü hakkında getirilen yurtdışı çıkış yasağı ve soruşturma kapsamındaki gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.