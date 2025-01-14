Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Türk Halk Müziği’nin tarihsel ve kültürel derinliğinden ilham alarak unutulmaz bir konser etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan "Gelenekten Geleceğe: Bir Tutam Türkü" konseri, dinleyicilerine türkülerin eşsiz melodileriyle dolu bir akşam vaat ediyor.

Anadolu’nun zengin kültürel mirası gelecek nesillere aktarılacak

Türk Halk Müziği, asırlık geçmişiyle Anadolu’nun tüm coğrafi ve kültürel çeşitliliğini içinde barındıran bir hazine olarak kabul ediliyor. Konserde, bu zengin müzik geleneğinin derinliklerine yolculuk yapılacak ve her bir türkü, yaşanmış hikâyelerin, duyguların ve anıların melodilerle dile geleceği bir miras olarak dinleyicilere sunulacak.