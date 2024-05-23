Başkan Yalım'ın bizzat takip ettiği proje kapsamında, hafif raylı sistem için ilk adımlar atıldı. Proje, Eskişehir'de yapılan önemli görüşmelerle başladı ve gayet olumlu geçti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kurnaz, Emlak İstimlak Müdürü Mehmet Şahin ve Etüt Proje Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM yetkilileriyle detaylı istişareler yapıldı.

Proje kısa sürede hayata geçecek

Yapılan açıklamalarda, görüşmelerin oldukça verimli geçtiği vurgulandı. Başkan Yalım, projeyi sağlam temellere oturtmak adına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimlerinden faydalandıklarını belirtti. Saha incelemelerinin tamamlanmasının ardından, projenin kısa sürede hayata geçirilerek Uşak halkıyla buluşturulacağı ifade edildi.

Uşak Hafif Raylı Sistem Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Uşak'ın önemli noktaları arasında bulunan hastane, üniversite kampüsü ve alışveriş merkezleri gibi alanlar arasındaki ulaşım daha da kolaylaşacak. Proje, bölgenin trafik yoğunluğunu azaltırken, vatandaşların toplu taşıma kullanımını da konforlu hale getirecek.

Hafif raylı taşıma sistemi, Uşak-Ankara karayolu üzerindeki önemli noktalarda duraklarla donatılacak. Bu duraklar arasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Festiva AVM, Özdilek Kavşağı, Ramada Otel Kavşağı, Stadyum Kavşağı, Otogar Kavşağı, Dikilitaş Kavşağı, Huzurpark Kavşağı, Desan Sitesi önü ve Uşak Üniversitesi kampüsü yer alıyor.