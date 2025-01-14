Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Uzak Şehir, 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yılbaşı tatilinin ardından ekranlara ara veren dizi, izleyicilerini 9. bölümüyle yeniden ekrana kilitleyecek. Uzak Şehir 9. bölümü, saat 20:00’de yayınlanacak ve özellikle Alya ile Albora ailesinin çatışmalarının zirveye ulaşacağı anların sahnelendiği fragmanıyla dikkat çekiyor. Bu bölümde, karakterlerin yaşadığı gerilimli anlar ve yeni gelişmeler izleyicinin dikkatini çekecek.

Son dönemde, Uzak Şehir dizisinin final yapacağına dair bazı iddialar gündeme gelmişti. Ancak, Kanal D ve dizinin yapımcıları arasında şu an için 6 bölümlük bir ön sözleşme imzalandığına dair bilgiler bulunuyor. Bu, dizinin yakın gelecekte bitirileceği anlamına gelmiyor. Aksine, izlenme oranlarının oldukça yüksek olması nedeniyle Uzak Şehir’in geleceği için daha uzun vadeli bir sözleşme yapılması gündemde.