Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen ülke genelindeki eş zamanlı bitki koruma ürünü bayi kontrolleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da kapsamlı bir denetim yapıldı. Bu denetimler sırasında, il genelinde faaliyet gösteren toplam 102 bayi incelendi.

Kontrol görevlileri, denetimlerde özellikle şu konulara odaklandı:

- Kayıt dışı ve izinsiz satış ya da depolama yerlerinin tespiti

- Kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışına yönelik denetimler

- Seyyar veya gezgin satıcılardan ürün satışının engellenmesi

- Bitki koruma ürünleri takip sisteminin kullanımı

- Bayilerin mevzuatla belirlenen kayıtları tutup tutmadığının kontrolü

Değişiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı

Denetimler sırasında, bayilere yeni yönetmelik düzenlemeleri ve değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, bayilerin sorumlulukları ve uymaları gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu sayede, sektörün düzenli ve yasal çerçevede faaliyet göstermesi sağlanmaya çalışıldı.