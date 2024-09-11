Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Zorlu Holding'in "Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi" kapsamında, Vestel gönüllülerinin katkılarıyla Yunusemre ilçesindeki Çiftlik Park’ta anlamlı bir çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre kirliliğine karşı ortak mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding'in birlikte organize ettiği etkinlik, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve halk arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Yunusemre ilçesinde yer alan Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Ceylan, belediye ekipleri ve Vestel gönüllüleri katıldı.

50 torba çöp toplandı

Etkinlikte, Zorlu Holding'in "Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi" bünyesinde 40 Vestel gönüllüsü, parkta çevre temizliği yaparak 50 torba çöp topladı. Toplanan atıklar, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Çevre bilinci ve karbon ayak izi

Etkinlik, bireylerin karbon ayak izini azaltmaları ve çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaları gerektiği mesajını verirken, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma vurgusu yaptı. Vestel gönüllüleri, çevreye olan duyarlılıklarını bu tür faaliyetlerle göstermekten gurur duyduklarını dile getirdiler.

Çevreye duyarlılık çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları çevre temizliğine özen göstermeye davet ederek, park ve yol kenarlarına yerleştirilen çöp kutularının aktif kullanımının önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, çöplerin mutlaka çöp kutusuna atılması gerektiğini belirtti ve çevre temizliği konusunda bilinçli bir toplum oluşturulmasının önemini vurguladı.