Warner Bros. Discovery CFO Gunnar Wiedenfels, yaptığı bir açıklamada Hogwarts Legacy için bir devam oyunu geliştirme olasılığını güçlendirdi. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen bu açık dünya oyunu, lansmanından bu yana büyük bir ticari başarı elde etti. ABD pazarında yılın en çok satan oyunu olan Hogwarts Legacy, Call of Duty ve Baldur's Gate 3 gibi büyük yapımları geride bıraktı. Bu başarı, oyunun geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ettiğini ve devam oyunu için güçlü bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

Devam oyunu var fakat tarihi belli değil

Wiedenfels, Variety ile yaptığı röportajda Hogwarts Legacy'nin gelecekteki projeler arasında öncelikli olacağını ima etti, ancak devam oyununun geliştirilmesine dair kesin bir zaman dilimi veya detay vermedi. Bu açıklamalar, oyuncular arasında heyecan yarattı ve Warner Bros.'un Harry Potter evrenine daha derinlemesine odaklanabileceği bir geleceği işaret ediyor.

Ayrıca Warner Bros. Interactive Başkanı David Haddad, Harry Potter oyun evrenini genişletme stratejilerinin bir parçası olarak Harry Potter: Quidditch Champions'ı vurguladı. Şirketin bu yeni oyunla Harry Potter markasının oyun dünyasındaki ivmesini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Ancak Quidditch Champions şimdiden tartışmalı bir oyun olarak oyuncuları ikiye bölmüş durumda.