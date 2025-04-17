Watford ile Burnley, 18 Nisan 2025'te Championship'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. İşte canlı yayın detayları.

Watford-Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İngiltere Championship heyecanı 18 Nisan 2025 Cuma günü Watford ile Burnley arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve platform bilgilerini araştırıyor.

Watford ile Burnley arasındaki mücadele Tuttur TV kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 17:00 olarak açıklandı.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Watford-Burnley Tuttur TV 17:00

Tuttur TV canlı yayın frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden İddaa numaralı kanallar aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir. Maçı izlemek için platformun yayın bilgilerini kontrol etmek önemlidir.

Watford-Burnley maçı nerede oynanacak?

Watford ile Burnley arasında oynanacak İngiltere Championship maçı, Watford'un iç saha stadı olan Vicarage Road Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 17:00 Manisa Yıldız Spor altyapı yatırımıyla geleceğe yön veriyor

Kanal: Tuttur TV (şifreli yayın)

Stadyum: Vicarage Road Stadyumu, Watford