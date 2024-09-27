Premier Lig 6. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Jurgen Klopp'un Liverpool'dan ayrılıp teknik direktörlüğü bırakmasının ardından Arne Slot'u takımın başına getiren kırmızılar Wolves deplasmanına konuk oluyor. Çıktığı 5 karşılaşma da 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan kırmızılar Wolves deplasmanından da 3 puan peşinde. Son karşılaşmada evinde Bournemouth'u rahat geçen kuzey ekibi Harvey Elliot harici eksik bulunmuyor. Gary O'Neil yönetiminde Wolverhampton ise kötü gidişata son vermek istiyor. Şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşamayan ekip bu zorlu maçta 3 puan almak istiyor. Wolves'da Kalajdzic, Traore ve Gonzalez forma şansı bulamayacak.

Wolverhampton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 6. hafta zorlu mücadeleyle başlıyor. Molineux Stadium'da oynanacak maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 3'de naklen yayınlanacak.