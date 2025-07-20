Uşak orman yangını ile mücadele sürüyor. Merkez ilçeye bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.



Yangın rüzgarla büyüdü

Yangın, Uşak merkeze bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki kuru örtüyü de etkisi altına aldı.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve orman ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangına müdahale için helikopter ve uçaklar da görevlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına hem havadan hem de karadan yoğun müdahale sürerken, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındığını açıkladı.