Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından yapılan yasaklı madde operasyonunda, 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığına dair alınan bilgiler doğrultusunda başlanıldı. Bu yasa dışı ticaretin kripto para ile yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar ve 54 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 415 adet uyuşturucu hap, 2 bin 150 dolar, 400 euro, çok sayıda ziynet eşyası, 2 tabanca ve 2 tüfek bulundu. En dikkat çeken bulgulardan biri ise uyuşturucuların kargo ile teslim ediliyor olmasıydı. Polis ekipleri, bu yeni yöntemi ortaya çıkararak, suçluların operasyonel taktiklerini deşifre etti.

63 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 63 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin yeni yöntemleri, güvenlik güçlerinin takibiyle deşifre edilmeye devam ediyor.