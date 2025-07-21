AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, hem Türkiye’nin genel meseleleri hem de Aydın’ın yerel sorunları üzerinde titizlikle çalıştıklarını açıkladı. Teşkilat çalışmaları, güvenlik politikaları, tarımsal projeler ve gençlik hizmetlerine yönelik yürütülen faaliyetlerin doğrudan AK Parti Genel Merkezi ile paylaşıldığını belirtti. Erdem, sahadan elde edilen bilgilerin düzenli olarak raporlandığını ve Ankara’da takip edildiğini söyledi.

Terörle mücadele süreci kararlılıkla sürdürülüyor

Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdiklerini ifade etti. Bu sürecin ülkenin güvenliği ve toplumsal refahı için kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdem, “Terörle mücadeleye harcanan kaynakların artık eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlara aktarılması gerekiyor” dedi. Sürecin sadece bir güvenlik politikası olmadığını belirten Erdem, tüm siyasi partilerle diyaloğun sürdüğünü ve bu sürecin birlikte yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Nazilli’ye yeni spor tesisleri kazandırılacak

Erdem, Aydın’daki ulaşım, tarım ve gençlik projelerine yönelik çalışmaların detaylarına da değindi. Nazilli’de yer alan millet bahçesi projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredileceğini açıklayan Erdem, burada modern spor tesislerinin inşa edileceğini duyurdu. Projenin bölgedeki gençler için önemli bir yatırım olacağını belirten Erdem, bu adımın hem sportif başarıya hem de sosyal bütünleşmeye katkı sunacağını ifade etti.

Kadın kollarında yeni dönem başlıyor

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kayır’ın görevinden affını istediğini açıklayan Mehmet Erdem, bu gelişmeyle birlikte yeni dönemin başladığını belirtti. Kayır’ın Efeler Belediye Meclis Üyeliği görevine devam edeceğini ve genel merkezde üst düzey bir pozisyona getirilebileceğini dile getirdi. Ayrıca, AK Parti’nin Aydın’daki üye sayısının 105 binden 125 bine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ulaşım sorunları Ankara gündemine taşındı

Aydın’ın uzun yıllardır çözülemeyen ulaşım sorunlarına yönelik somut adımlar atıldığını ifade eden Erdem, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmede Çıldır Havaalanı’nın sivil uçuşlara açılması, İzmir-Aydın demiryolunun çift hatlı hale getirilmesi ve Söke ile Didim geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesi konularının ele alındığını belirtti. Bu projelerin 2026 yatırım programına dahil edilmesi konusunda umutlu olduklarını vurguladı.