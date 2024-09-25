Ancak döviz kurları ve akıllı telefonlara uygulanan yüksek vergiler bu hayali zorlaştırıyor. Apple’ın iPhone SE serisinin yeni modeli olan iPhone SE 4, henüz resmi olarak tanıtılmadı ama fiyatı hakkında bazı iddialar gündemde. Peki, iPhone SE 4 Türkiye'de ne kadar satılacak?

Uygun fiyatlı iPhone SE 4'ün beklentileri

Apple'ın yeni iPhone SE 4 modelinin, 9 Eylül'deki etkinlikte iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılmadığı bilgisi mevcut. Ancak sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4’ün fiyatı 499 dolar olacak. Bu fiyat, kullanıcılar tarafından biraz yüksek bulunsa da, modern tasarım ve güncellenmiş özellikler göz önüne alındığında makul görünüyor.

Yeni tasarım ve özellikler

iPhone SE 4, seleflerinin aksine "Home Button" ile değil, çentikli çerçevesiz ekranla gelecek. Ayrıca, Face ID gibi modern teknolojilere de sahip olacak. Bu özellikler, cihazı daha çekici ve çağdaş bir seçenek haline getiriyor.

Türkiye'de beklenen fiyat

Dolar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, iPhone SE 4'ün fiyatı 499 dolar olduğunda Türkiye'de yaklaşık 17.077,70 TL’ye denk geliyor. Ancak Türkiye'de akıllı telefonlara uygulanan vergiler durumu oldukça karmaşık hale getiriyor. İşte detaylı maliyet analizi:

Vergisiz Fiyat: 17.077,70 TL

17.077,70 TL Kültür Bakanlığı Ücreti: %1 (170,80 TL)

%1 (170,80 TL) TRT Bandrolü: %12 (2.069,80 TL)

%12 (2.069,80 TL) ÖTV: %50 (9.659,10 TL)

%50 (9.659,10 TL) KDV: %20 (5.795,50 TL)

%20 (5.795,50 TL) Toplam Vergi: %103,6 (17.695,20 TL)

%103,6 (17.695,20 TL) Tahmini Satış Fiyatı: 34.772,90 TL

Bu durumda, iPhone SE 4'ün Türkiye'de satış fiyatı 34.772,90 TL'ye kadar çıkabilir. Ancak Apple, bu fiyatlandırma üzerinde etkili olabilir ve satış fiyatını daha rekabetçi bir seviyede tutmak için farklı stratejiler izleyebilir.