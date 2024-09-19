Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi, 19 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yer aldı. Bu kararnameyle birlikte Türkiye genelinde 16 ilin valisi değişti ve Uşak’a yeni vali olarak Naci Aktaş atandı. Yeni valiyle ilgili merak edilen sorular, "Naci Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?" gibi konular etrafında yoğunlaştı.

Uşak Valisi Naci Aktaş Kimdir?

Naci Aktaş’ın hayatı ve eğitim geçmişi

Naci Aktaş, 1977 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine devam eden Aktaş, 2007 yılında İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında yüksek lisans yaptı. 2022 yılında ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayarak "Yönetim ve Organizasyon" alanında doktor unvanı aldı.

Kariyer yolu ve görevleri

Naci Aktaş, kamu hizmetine 2000 yılında Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Aktaş’ın kariyerindeki önemli görevler şunlardır:

Ağaçören Kaymakamlığı

Karaçoban Kaymakamlığı

Erzurum Vali Yardımcılığı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

Seferihisar Kaymakamlığı

25 Mayıs 2022 tarihinde Seferihisar Kaymakamı olarak görevine başlayan Aktaş, burada önemli projelere imza atmış ve yerel yönetimle halk arasında köprüler kurmayı başarmıştır. Şimdi ise Uşak’a vali olarak atanarak, bölgedeki idari yapı ve halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam edecek.

Aile hayatı

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Naci Aktaş, aile değerlerine önem veren bir birey olarak tanınıyor.