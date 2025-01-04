Avrupa Birliği, yeşil pasaport sahiplerine yönelik önemli bir değişiklik yapıyor. 2025 yılı itibarıyla, Almanya, Fransa ve Hollanda da dahil olmak üzere AB ülkelerine seyahat etmek isteyen yeşil pasaportlu Türk vatandaşları için ETIAS (Avrupa Seyahat İzin Sistemi) uygulanmaya başlanacak. Bu sistem, vizesiz seyahat hakkı tanınan yeşil pasaport sahiplerinin seyahatten önce belirli bir onay sürecine tabi tutulmalarını gerektiriyor.

ETIAS başvurusu ve 7 Euro ücreti

Yeni sistemle birlikte, yeşil pasaport sahibi kişiler, AB’ye seyahat etmek için ETIAS sistemine başvuracak. Başvuru sırasında, pasaport bilgileri, ödeme bilgisi ve e-posta adresi girilerek 7 Euro ödeme yapılacak. Onay alınmadığı takdirde, kişi AB’ye giremeyecek. Ayrıca, başvuru sonucu olumsuz olursa, seyahat eden kişi sınırda geri çevrilecek ve ödediği 7 Euro ücret geri iade edilmeyecek.

Başvurular 96 saat içinde sonuçlanacak

Başvurular, güvenlik kontrolleri ve biyometrik verilerle birlikte ETIAS sistemine kaydedilecek. Sisteme yapılan başvurular, birkaç dakika ile 96 saat içinde sonuçlanacak. Onay verilen kişiler seyahatlerine devam edebilecek, ret cevabı alanlar ise AB ülkelerine giremeyecek.

1 milyar kişi etkilenecek

Avrupa Birliği, 2025 yılının ilk yarısında hayata geçecek olan bu sistemi 1 milyar kişinin etkileyeceğini öngörüyor. Bu durum, yalnızca Türk vatandaşları değil, diğer yeşil pasaportlu ülkelerden gelen kişileri de kapsayacak.

Çocuklar için istisna

18 yaşından küçük çocuklardan, sistem için ödeme alınmayacak, ancak başvuru süreci yine geçerli olacak.

AB, seyahat izni veriyor, vize değil!

AB yetkilileri, ETIAS sisteminin bir vize olmadığını, sadece seyahat izni olduğunu belirtiyor. Bu sistem, AB'ye giriş yapacak kişilerin güvenliğini artırmaya yönelik bir önlem olarak uygulanacak.