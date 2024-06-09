Kurbanlık seçimlerini yaparak hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya vekalet almaya da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye ve 20 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 128 bin hisselik vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı.

Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle kesilip konserve yapılacak kurbanlardan elde edilecek kavurma konserveleri “iyilik gemileri” vasıtasıyla Gazze’yede gönderilecek. Kızılay’ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacak.

Türkiye’de Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ile Yozgat olmak üzere 5 şehir ve 7 kombinada kurban kesimlerini gerçekleştirecek olan Kızılay örnek alınan modeli sayesinde hazırladığı kavurma konserveleriyle sadece bayram günlerinde değil yıl boyunca kurban bereketini yaşatıyor.

Türkiye’de kesilecek kurbanlıkların paylarından hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi İyilik Gemileriyle bölgeye ulaştırılacak. Türkiye’de de kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümü deprem bölgesindeki ailelere dağıtılacak ve ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde de sıcak yemek yapılacak.

Kızılay’a vereceği kurban vekâletleriyle birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.