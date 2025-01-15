Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 34 yaşındaki M.S. isimli kadın, eski eşinden olan 4 yaşındaki oğlunun Temmuz 2024’te kaybolduğunu iddia ederek emniyete başvurdu. İlk ifadesinde çelişkili bilgiler veren anne, sorgu sırasında oğlunu boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Cani anne tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadavra köpekleriyle arama yapıldı

M.S.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda emniyet ekipleri, kadavra köpekleri eşliğinde çöplükte arama çalışmaları başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun cansız bedenine ulaşılamadı ve aramalar sonlandırıldı.