Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, son günlerde artan sınır güvenliği sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, hükümetin 22 yıllık yönetimi altında sınır güvenliğinin ihmal edildiğini ve bunun sonucunda Türkiye'nin büyük bir nüfus yükü ile karşı karşıya kaldığını belirtti. "Hudut namustur" söylemi ile gençleri sokağa döken Zafer Partisi, bu durumu protesto eden gençlerin, hükümetin baskılarına maruz kaldığını ifade etti.

Hükümetin sınır politikasındaki çelişkiler

Karamahmutoğlu, hükümetin Almanya ile Türkiye arasında yaşanan çelişkili açıklamalara dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudut kapıları, içeri girebilecek herkes için açık yerler değildir” dedi. Karamahmutoğlu, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türk karasularına sızma girişimlerini de eleştirerek, “Sahillerimiz yolgeçen hanına dönmüş durumda” şeklinde konuştu.

Eğitimde tasarruf tartışmaları

Eğitim sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Karamahmutoğlu, AK Parti hükümetinin tasarruf tedbirleri uygularken eğitim ve sağlık alanında gerekli yatırımları yapmadığını vurguladı. “Eğitimden tasarruf olmaz, çocuklarımızın geleceği ile oynuyorlar” dedi. Bazı belediyelerin, kendi partilerine ait olmayan şehirlerdeki temizlik sorunlarını çözme çabalarına da engel olunduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ilişkileri ve yalanlar

Karamahmutoğlu, hükümetin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin de sorgulanması gerektiğini belirterek, geçmişte verilen vize muafiyeti vaatlerinin gerçekleşmediğini ifade etti. “Bu yalanlar, halkımızı oyalamak amacıyla söylenmiştir” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa Birliği’ne katılma konusundaki açıklamalarını da eleştirerek, “Bu gerçekleşmeyecek bir yalandır” diye ekledi.

Suçla mücadele ve kamu güvenliği

Zafer Partisi, suç örgütleri ve uyuşturucu madde ile mücadele konularında kararlı adımlar atacaklarını da duyurdu. Karamahmutoğlu, “Her türlü bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi yapacağız” şeklinde konuşarak, kamuoyunu bu konuda bilgilendireceklerini açıkladı.

Din ve siyaset ilişkisi

Son olarak, dini grupların siyasete etkisi ve bunun sonucunda yaşanan sorunlara değinen Karamahmutoğlu, “Hiçbir cemaat, Türk Devleti'ne böyle bir dayatmada bulunamaz” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, eğitimde birlik ilkesinin dışına çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.