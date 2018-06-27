Instagram'a videolu grup sohbet özelliği

1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Artık kullanıcılar ikiden fazla kişi ile görüntülü sohbet yapabilecek

Instagram'a videolu grup sohbet özelliği
27 Haziran 2018 Çarşamba 09:42

Ay başından itibaren aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan ve piyasa değeri 100 milyar doları aşan Instagram'a bugün yeni bir özellik ekleniyor. Kullanıcılar artık ikiden fazla kişiyle görüntülü sohbet yapabilecek. Şimdilik 4 kişiye kadar destek sunan özelliğin en büyük artısı ise Instagram'da dolaşırken de video görüşmesinin eş zamanlı olarak yapılabiliyor olması.


Bireysel ve grup sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kullanım açısından da oldukça basit. DM üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz yenilik için herhangi bir kişiyi veya grubu görüntülü aramak istediğinizde, ilk olarak o kişi veya gruba mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj atmanızın ardından sağ üstte belirecek kamera butonu, görüntülü sohbet yapmanız için yeterli oluyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #instagram #ınstagram kullanımı #ınstagram özellik
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