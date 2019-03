Momo oyunu nedir? | Momo diye bir oyun var mı?

Momo, bir söylentiden ibaretti. Ancak medyanın bir söylentinin peşinden koşar adım gitmesi ve tüm dikkatlerin bunun üzerine çekilmesi, Momo'yu adeta yoktan var etti...

Medyada ve sosyal medyada yayılan verilerin gerçekliğini araştıran Teyit.org'dan Özge Yıldız'ın Momo'nun nasıl gerçeğe dönüştürüldüğüne ilişkin incelemesinin bir bölümünü aşağıda, yazının tamamını ise kaynağında okuyabilirsiniz.

İngiltere’nin Westhoughton kasabasında yaşayan bir çocuk, annesine, okulda arkadaşları arasında konuşulan bir oyundan bahsetti. “Momo” isimli bu oyunu internette araştıran anne, daha önce yayılan haberlerden oyunun WhatsApp üzerinden tehdit mesajları yollayan ve çocukları intihara sürükleyen bir oyun olduğunu gördü. Telaşlı anne Love Westhoughton isimli yerel Facebook sayfasında 17 Şubat 2019 tarihinde diğer ebeveynleri uyaran bir metin paylaştı.

Facebook sayfasındaki paylaşımın üzerine Manchester Evening News gazetesi 20 Şubat’ta bir haber yayımladı. Uyarı amaçlı yayımlanan haber, paniği büyüterek 25 Şubat’ta Kuzey İrlanda Polis Birimi’ni bir açıklama yayımlamak zorunda bıraktı. Polis biriminin uyarısında herhangi bir resmi ihbarın bulunmadığı belirtildi. Açıklamayı, 26 Şubat’ta Ulusal Çevrimiçi Güvenlik biriminin uyarısı takip etti. BBC haber merkezinin 26 Şubat 2019 tarihinde Love Westhoughton sayfasındaki paylaşımı referans alarak yayımladığı haber de hikayenin gerçek olduğuna dair algıları güçlendirdi.

Facebook paylaşımını ve medyadaki haberleri referans alarak açıklamalar yapan güvenlik birimleri, hikâyenin gerçek olma ihtimali yönündeki algıyı daha da pekiştirirken medya platformları birimlerin açıklamaları üzerine daha fazla Momo haberi yayımlamaya başladı.

The Guardian ve The Atlantic gibi güvenilir haber siteleri de Momo’nun hikayesini sahte olduğunu belirterek ayrıntılarıyla anlattı. Birçok teyit platformu Momo’nun gerçek olmadığına dair analiz yayımlarken, iddialar da giderek çeşitlendi. The Guardian’ın haberine göre Momo’nun gerçek olduğunu belirten haberinin ardından BBC, 28 Şubat’ta güncelleme yaparak Momo’nun bir şehir efsanesi olduğunu anlatan “Momo meydan okuma oyunu: Bir aldatmacanın anatomisi” isimli makaleyle değiştirdi.

Gerçek olduğuna dair kanıt yok

İngiltere’deki okullar Momo ile ilgili bilgilendirme toplantıları yaparken, oyunun gerçekliğiyle ilgili bir kanıt hâlâ ortada yok. Konuyla ilgili haberlerin ya da uyarıların hiçbirinde Momo’yla yapılan mesajlaşmalara dair bir kayıt ya da herhangi bir ekran görüntüsü bulunmuyor. Sözde oyunun bir uygulaması ya da linki bile yok. Momo mitine dair önlem almak isteyen yetişkinler, çocukların korkularını daha da büyütüyor. Full Fact isimli haber doğrulama platformunun ve The Guardian gazetesinin konuyla ilgili anlatısında İngiltere’deki okulların aldığı tedbirlerden de bahsediliyor. Birçok okulun durumla ilgili ailelere e-posta gönderdiği ifade ediliyor. Okullardan birinde yapılan bilgilendirme toplantısı sonucunda Momo’yu öğrenen bir çocuk, Momo’yu daha önce hiç bilmemesine rağmen, annesine internetten birilerinin gelip gece ona kötü şeyler yaptıracağını söylemiş.

Momo, WhatsApp’tan mesajlar atan bir meydan okuma oyunu olarak ilk defa Arjantin’deki kız çocuğunun intiharıyla gündeme geldi. 25 Temmuz 2018’de Buenos Aires Times gazetesinde yayımlanan habere göre kendini asarak öldüren kız çocuğunun ölümünün Momo oyunuyla ilişkili olabileceğinden şüphelenilse de, polis birimi intiharın oyunla olan ilişkisi ile ilgili bir kanıt bulamadıklarını ifade etmişti. Bir gün sonra, 26 Temmuz 2018’de BBC Brezilya’nın yayımladığı habere göre Meksika Tabasco Eyaleti Bilgisayar Suçları Araştırma Birimi, her şeyin bir Facebook grubunda başladığına dair bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, gruptaki katılımcılar bilinmeyen bir numarayla iletişim kurmaya zorlanıyordu.

İngiltere’deki The Sun gazetesinin BBC’nin haberini referans göstererek 1 Ağustos 2018’de yayımladığı haberde, Momo oyununun Fransa’dan Amerika’ya ve Almanya’ya kadar birçok ülkede yayıldığı söyleniyor. Ancak bu haberlerin hiçbirinde Momo ile gerçekten iletişime geçildiğini gösteren herhangi bir mesajlaşma kaydı, Momo’ya ait telefon numarası ya da bir ekran görüntüsü bulunmuyor.

Tobasco Eyaletinin 1 Eylül 2018’de yayımladığı uyarı metninde de somut bir delil gösterilmiyor. Medya platformları polis uyarılarını referans gösterirken, polis birimleri medyanın yarattığı panik ortamıyla daha fazla uyarı yapmaya başladı.

Ancak, Westhougtonlu annenin paniğine temel oluşturan internetteki bu haberlerin viralliği son dönemdeki ilginin yoğunluğuna kıyasla çok düşük kalıyor. Belki zamanla kaybolup gidecek olan hikâye internette, 2019 yılının Şubat ayında bu panik içindeki annenin Facebook paylaşımıyla daha büyük bir patlamayla tekrar gündeme taşındı. Full Fact oyunla ilgili haberleri yalanladığı yazısında, Momo kelimesinin İngiltere medyasındaki bahsedilme sıklığını gösteriyor. Ağustos ve Eylül 2018 tarihlerinde Momo gündeme gelse de Şubat 2019’daki merak gözle görülebilir derecede fazla.

İngiltere’de popülarite kazanan Momo hikayesi kısa bir süre içerisinde Amerika’ya da sıçradı. Kim Kardashian da 26 Şubat 2019 tarihinde Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda Momo’nun YouTube’da olduğu iddia edilen videoları konusunda anne babaları uyarmış.

YouTube’daki Momo tehlikesi gerçek mi?

Kim Kardashian’ın da paylaşımında belirttiği YouTube’daki Momo tehlikesi yayılan haberlerle farklı bir iddiaya dönüştü. Momo’nun görüntülerinin YouTube’daki çizgi filmlerin aralarına eklendiğine dair iddialar ortaya atıldı. YouTube’un 27 Şubat 2019’da Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, platformda Momo meydan okuma oyununu içeren bir videoya rastlanmıyor. YouTube zararlı olabilecek içeriklerin politikalarına uygun olmadığını ve bu tarz içeriklerin görüldüğü takdirde kaldırılacağını da belirtiyor.

YouTube’a internet trollerinin yüklediği, çocukların kendilerine zarar vermelerini teşvik eden içeriklerin bulunduğu doğru. Ancak bu içeriklerin Momo ile bir ilgisi yok. Şu an platformda Momo ile ilgili sadece hakkında çıkan haberler ve YouTuberların hazırladığı videolar bulunabilmekte. Hazırlanan videolarda özellikle İngiliz çizgi filmi olan Peppa Pig’in aralarına yerleştirilmiş Momo videolarından bahsediliyor. Ancak bu videolar YouTube’da reklam olarak çizgi filmlerin aralarına giren görüntüler değil. Çizgi filmin içindeki Momo görüntülerinin, internet trolleri tarafından montaj yoluyla eklenerek platforma yüklendiği anlaşılabiliyor. Montajla eklenen görüntülerin ham hallerini, “Momo şarkısı” ismiyle YouTube’da bulmak da mümkün.

Momo figürünün yaratıcısı rahatsız

Mart ayının başına gelindiğinde artık viral hale gelmiş olan Momo efsanesinden en çok rahatsızlık duyan kişilerden biri Momo figürünün yaratıcısı Japon heykeltıraş Keisuke Aiso. Momo figürü aslında Keisuke Aiso’nun yaptığı “Anne Kuş” isimli heykeli. Keisuke Aiso filmler için özel efektler yapan Link Factory isimli şirkette çalışıyor.

Heykelin altındaki kartta Link Factory şirketinin ismi görülebiliyor.

