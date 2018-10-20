WhatsApp'a tatil modu geliyor

Sürekli yenilik ve gelişme içerisinde olan WhatsApp yeni bir özellikliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp'a tatil modu geliyor
20 Ekim 2018 Cumartesi 14:10

En yaygın mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp tüm konuşma kayıtlarınızla ilgili önemli bir gelişmeye imza atıyor. Bunlardan biri de Vacation Mode denilen Tatil Modu özelliği.

3 YENİ ÖZELLİK KAPIDA

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo'nun paylaştığı verilere göre üç yeni özellik üzerinde çalışılıyor. Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkatleri üzerine çekiyor.


TATİL MODU ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAYACAK?

Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek. Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyorlar. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarak arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp'ın "Tatil Modu" özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse dahi arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

İOS VE ANDROİD CİHAZLARA GELECEK

WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Etiketler; #whatsapp
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