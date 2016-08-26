Yapı kaplama için kullanılan malzeme çok dayanıklıdır. Kolaylıkla işlenebilir özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile de binada kullanılan yapının, istenilen her yerinde kullanılabilir. Sizlerin de beğenisine sunulan bu yapı kaplamalı evleri siz müşterilerinin isteği doğrultusunda zevklerine göre tasarımlarını gerçekleştiriyor.

Fibercement Teknolojisi Ve Ortakları İle İş

1990 senesinden bu yana kullanılan bu yapılar sonucunda ve şimdilerde fibercement kelimesi geçtiğinde akla ilk gelen ürün selüloz elyafı ile takviye edildiği ve çimentolu levhaların geliştirildiğidir. Bu malzemeler, çatı malzemesi olarak üretilir. Fibercement 2001 yılında prefabrik konusunda ve teknoloji çok yakından takip eden prefabrik a.ş., özge a.ş. ve heboyapı a.ş. ortaklığı olan hekimgrup tarafından bu fabrika kurulup üretim sağlanmaya başlamıştır.

Fibercement Kaplama Yapılan Yerler Nerelerdir?

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