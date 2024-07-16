Milletin kahramanlık yaptığı zamanlar, milletin kendisi için de ilerleyen dönemleri için de unutulmaz hale gelir ve bu en doğal durumdur. Hatırlatılmak istenen şey, milli bütünlük bozulmak istendiğinden bile hala bir olabilmenin başarıldığı o mistik anlar ve atıl kapasitelerin yeterliliğidir.

Aslında biz problemler gördüğümüzde çözmeye çok odaklı bir millet olsak da ertelemeyi ya da yok saymayı çok severiz. Son ana kadar bir şeyler yapmayışımız genelde yapamayacağımızdan mütevellit değildir. Bekleriz. Ertelemeyi severiz. Her anın derdi kendine deriz, zaten zamanı gelince bakarız lafının çıkışı da buradan aslında.

15 Temmuz ertelenmiş bir tehdidin bertaraf edildiği o kutlu gündür. Toplum, yıllar sonra bir olmayı başarmış ve bunu kanıtlamış, yaptıklarıyla bir kere daha kendini güneşe çıkarmıştır. Unutulmaması gereken yanlış ya da doğru olanlar değildir aslında. Milletin sahip olduğu o ana güç ve nasıl ortaya çıktığıdır.

Savaşçı kökenli bir toplum olmamız, bir şeyleri ele alma şeklimizi sertleştiriyor. Bu yüzden keskin başlangıç ve bitişler bizlerle özdeşleşmiş şeyler. Günün sonunda başarı dediğimiz şey, net ve kendini her şeyiyle belli eder halde.

Tekrar böyle bir şey yaşanmamasını dilemek, bu toplumun asla ileri gitmemesini dilemekten farksız. Ama asla kanlı, tezgahlı, namussuz hareketlerle karşılaşmamayı dilemek ve böyle olmamasını ummak asıl gereken. Toplumumuz daha da büyüyecek ve milletimiz daha da güçlenecektir. Dilerim ki Allah bu yolda bizi bir daha bu acı şekilde sınamaz.

Son olarak da 15 Temmuz da izmir konak Meydanı'nda yaşanan bir olayı anlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Mülkü idarecilere tavsiyem siz siz olun size yapılmasını istemediğiniz hiç bir şeyi bu darbeyi engellemiş vatandaşa yapmayın, konak Meydanı'nda siyasi partilerin 19:30 da başlayacak programa insanları meydana 19:00 da almaya başlamak ne demek oluyor, insanlar sıkış tepiş mi o kalabalılta alana girmek zorunda olmaz beyler bu olmadı, insanlar bu program için zamanlarını ayırıyor, Akparti iki il başkan yardımcısı ve il başkanına bu duruma 18:30 da kayıtsız kalmayarak mesaj attım, maalesef üzülerek söylüyorum il başkan yardımcılarından geri dönüş olmadı, ama mesajımdan 30 saniye sonra sayın il başkanı Bilal Saygılı kortej de olduğu halde şahsıma dönüş yaparak durumu öğrendi, telefon kapandıktan bir dakika sonra alana vatandaşlar alındı. Alana girerken güvenlik güçlerine az önce 19:00 da direten bu kadar insanı ayakta bekliyordu ne değişti şimdi talimat geldi dediler, bende ne diyeyim iş yapana Hakkı'nı vermek gerekir, Duyarlılığınız için tüm vatandaşlarımız ve şahsım adına il başkanı Bilal Saygılı beye Teşekkür ederim, bu yolda devam başarı getirir.

15 Temmuz’unuzu kutlarım.