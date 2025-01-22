23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.

Konak Tramvayı (Halkapınar - Fahrettin Altay)

Halkapınar, Üniversite, Havagazı, Alsancak Stadyum, Alsancak Gar, Atatürk Spor Salonu, Hocazade Camii, Kültürpark Atatürk Lisesi, Gazi Bulvarı, Konak İskele, Karataş, Karantina, Köprü, Sadık Bey, Göztepe, Güzelyalı, AASSM, Üçkuyular, Fahrettin Altay

Sefer Planı:

Hafta İçi:

06:00 - 06:30: 7,5 dk

06:30 - 09:00: 5 dk

09:00 - 20:00: 6 dk

20:00 - 21:00: 7,5 dk

21:00 - 00:20: 10 dk

06:00 - 06:30: 7,5 dk 06:30 - 09:00: 5 dk 09:00 - 20:00: 6 dk 20:00 - 21:00: 7,5 dk 21:00 - 00:20: 10 dk Cumartesi:

06:00 - 07:30: 10 dk

07:30 - 20:00: 6 dk

20:00 - 21:00: 7,5 dk

21:00 - 00:20: 10 dk

06:00 - 07:30: 10 dk 07:30 - 20:00: 6 dk 20:00 - 21:00: 7,5 dk 21:00 - 00:20: 10 dk Pazar:

06:00 - 11:00: 10 dk

11:00 - 21:00: 7,5 dk

21:00 - 00:20: 10 dk

Karşıyaka Tramvayı Yeşil Hat (Alaybey - Ataşehir Kavşağı)

Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı

Sefer Planı:

Hafta İçi:

06:00 - 07:00: 15 dk

07:00 - 20:00: 10 dk

20:00 - 22:00: 12 dk

22:00 - 00:20: 15 dk

06:00 - 07:00: 15 dk 07:00 - 20:00: 10 dk 20:00 - 22:00: 12 dk 22:00 - 00:20: 15 dk Cumartesi:

06:00 - 07:00: 15 dk

07:00 - 20:00: 10 dk

20:00 - 22:00: 12 dk

22:00 - 00:20: 15 dk

06:00 - 07:00: 15 dk 07:00 - 20:00: 10 dk 20:00 - 22:00: 12 dk 22:00 - 00:20: 15 dk Pazar:

06:00 - 07:00: 15 dk

07:00 - 22:00: 12 dk

22:00 - 00:20: 15 dk

Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat

Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havalimanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran, Ataşehir Kavşağı

Kırmızı Hat Sefer Planı:

Hafta İçi:

06:00 - 00:20: 15 dk

06:00 - 00:20: 15 dk Cumartesi:

06:00 - 00:20: 15 dk

06:00 - 00:20: 15 dk Pazar:

06:00 - 00:20: 15 dk

Çiğli Tramvayı Mavi Hat

Ataşehir Kavşağı, Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yenimahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu, Ataşehir Kavşağı

Mavi Hat Sefer Planı:

Hafta İçi:

06:00 - 00:20: 17 dk

06:00 - 00:20: 17 dk Cumartesi:

06:00 - 00:20: 17 dk

06:00 - 00:20: 17 dk Pazar:

06:00 - 00:20: 17 dk

Karşıyaka Tramvayı Turuncu Hat (Ataşehir - Mavişehir)

Ataşehir, Çevre Yolu, Mavişehir

Ring Hat Sefer Planı:

Hafta İçi:

06:00 - 00:20: 18 dk

06:00 - 00:20: 18 dk Cumartesi:

06:00 - 00:20: 18 dk

06:00 - 00:20: 18 dk Pazar:

06:00 - 00:20: 18 dk